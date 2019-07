I indre Oslofjord, knappe 20 minutter med ferge fra Aker brygge, ligger Lindøya.

I tillegg til småhyttebebyggelsen på øya, finnes det også en privat del med større hytter. Det er der hytta som nå kommer for salg ligger.

På øyene Nakkholmen, Lindøya og Bleikøya ligger det til sammen omkring 550 idylliske småhytter.

Bare for de siste fire årene er prisstigningen på småhyttene blitt anslått til 50 prosent, skriver Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

Selv om eiendommen trenger omfattende rehabilitering, mener megleren at hytta, med sin sentrale beliggenhet og attraktive sjøside, kan sette ny salgsrekord.

LINDØYA: En ferge på vei ut til øyene i Indre Oslofjord kjører forbi hytter og fritidsboliger på Lindøya utenfor Oslo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Prisrekord

Hytta er en stor strandeiendom på 4,8 mål med utsikt mot Bygdøy.

Prisantydningen vil bli satt til rundt 15 millioner kroner.

– Vi solgte naboeiendommen i fjor for 17 millioner kroner. Det var tre millioner over prisantydning, og hytta satte ny salgsrekord. Når jeg nå får i oppdrag å selge en identisk eiendom ved siden av, bare større, er det naturlig at den blir lagt ut for 15 millioner, sier eiendomsmegler Marius Berger i Eie Eiendomsmegling Vinderen til TV 2.

Berger tror hytta kan bli solgt for mer enn 17,3 millioner kroner, og dermed sette ny prisrekord på øyene.

STRANDLINJE: Fra glassverandaen har man utsikt ned til eiendommens drøye 50 meter strandlinje. Foto: Privat

– Jeg tror markedet fikk opp øynene for hvor flotte øyene innerst i fjorden er etter salget i fjor. Det var den første store eiendommen ute på øya som ble solgt på 100 år. Hytta som nå skal selges vil nok få drahjelp av det salget, nå som markedet er mer kjent, sier Berger.

Kjøpt for 8000 kroner

Martin Tesli (41) eier hytta sammen med fetteren og kusinen.

Familien kjøpte hytta i 1929 for 8000 kroner.

– Familien vår har feriert her i fem generasjoner, så det blir jo litt vemodig å selge, sier Martin Tesli.

Eierne synes det blir for mye vedlikehold og for lite hyttetid når ferieukene er fordelt, og har blitt enige om at salg er det beste.

– Jeg har utrolig mye gode minner fra stedet, så det blir trist. Samtidig kjennes det riktig å selge, sier Tesli.

Hytta er på over to etasjer og har et bruttoareal på rundt 110 kvadratmeter. I tillegg finnes det et anneks.

Attraktiv beliggenhet

Statistisk sentralbyrå trekker frem beliggenhet som en av de viktigste årsakene til at prisene presses opp i Oslofjorden.

– En viktig årsak er den sentrale beliggenheten med kort vei til sentrum av Oslo og en stor kjøpergruppe med penger, skriver SSB.

De skriver også at det er nokså få fritidseiendommer som selges på det åpne markedet i dette området. Det er med på å presse opp prisene når en eiendom blir lagt ut for salg.

På Nakholmen, Lindøya og Bleikøya har mange av småhyttene enkel standard – gjerne kun med fellestoaletter og dusj sentralt på øyene.

Likevel ser man eksempler på at beliggenheten trumfer komfort.

I mai år ble blant annet en knøtt-hytte på 33 kvadratmeter med delt utedo solgt for 5,3 millioner kroner, meldte DN.