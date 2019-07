Jon Stewart er mest kjent som den tidligere programlederen for «the Daily Show» fra 1999 til 2015, som han vant 22 Emmy-priser for. Men han har også over lengre tid engasjert seg i kampen for at de som bisto med redningsarbeidet under 11. september-angrepene i 2001 skal få bedre helsetilbud.

Flere tusen døde

For de siste 18 årene har flere tusen dødd som følge av påkjenningen av å puste inn den giftige luften rundt «Ground Zero» i ukene etter angrepet.

Det er snart flere som har dødd som følge av skadene under redningsarbeidet enn de nesten 3000 som døde under selve angrepet.

Fortsatt trenger mange behandling for kreft, og Kongressen har satt opp et fond som skal hjelpe på de skyhøye sykehus-regningene.

Men pengene kommer til å bli brukt opp innen 2020 om ikke Kongressen foretar seg noe. Stewart og hans støttespillere har oppfordret politikerne til å vedta et lovforslag som skal sørge for at fondet har nok penger helt til 2090.

Blokkert

Både demokratiske og republikanske ledere i Senatet ønsket å vedta forslaget ved akklamasjon, men den republikanske senatoren Rand Paul fra Kentucky satte foten ned. Han ville at Kongressen skal vedta kutt i offentlige utgifter før de legger penger til side for de overlevende fra 11. september.

– Nye utgifter som kommer til å være der i 70-80 år må finansieres med å kutte andre utgifter som ikke er like viktige, sa Paul og blokkerte muligheten for at lovforslaget ble enstemmig vedtatt.

Det fikk Stewart til å rase.

– Dette handler om hva slags samfunn vi skal være. På et tidspunkt må vi stå opp for de som alltid har stått opp for oss, men som ikke kan gjøre det nå fordi de er syke. Og det Rand Paul gjorde i Senatet i dag var skandaløst, sa Stewart i et intervju med tv-kanalen Fox News.

–Lavmål

Stewart ble intervjuet sammen med John Feal, en tidligere bygningsarbeider som jobbet som frivillig på «Ground Zero» i ukene etter 11. september.

Også han langet ut mot Paul, samt senator Mike Lee. Sistnevnte har i flere år har motarbeidet aktivistene.

– Lee og Paul er opportunister. De er lavmål, sier Feal.

Torsdag kom nyheten om at senatorene snur, med det forbehold at de får muligheten til å legge inn nye detaljer i lovforslaget. Paul ønsker å kutte utgifter et annet sted for å ta seg råd til støtte til redningsarbeiderene.

Lee ønsker en øvre grense for utbetalinger de neste ti årene, samt å gi en mindre sum enn det som er foreslått.

Demokratene Kirsten Gillibrand og Chuck Schumer spår at de vil greie å overstyre senatorene.

– Jeg skjønner at det er bekymringer rundt en ordning som varer i 72 år, og at mine kolleger mener at det er en oppskrift til trøbbel. Men sannheten er at tiden for loven er begrenset, for disse mennene og kvinnene kommer ikke til å overleve, sier Gillibrand til New York Daily News.