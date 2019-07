Videoen viser et British Airway-fly av typen Embraer E190 som sneier bakken og skuelystne.

– I dette tilfellet ser det ut som at piloten ikke har lagt inn de samme sikkerhetsmarginene som jeg ville gjort, sier lederen for sikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval til TV 2.

Videoen av flyet som går inn for landing har blitt sett av nærmere 3 millioner på Youtube, skriver flysmart24.no

Hendelsen skal ha funnet sted for bare noen dager siden.

SAS flyr også til Skiathos, og øya er et yndet feriemål for norske turister.

Sneier bakken

I videoen ser man det store passasjerflyet bokstavelig talt stryker over hodet på personene på bakken.

Flystripen på Skiathos har en lengde på bare 1.628 meter. Flyplassen er den eneste på den greske ferieøya og flyplassen har bare en flystripe. Skiathos flyplass har blitt kjent for sin korte flystripe og det er ikke rent sjeldent at flyene kommer lavt og tett på før det setter hjulene ned i asfalten.

Skatval, som selv har landet på den greske øya forklarer at det kan være en utfordring å lande på slike rullebaner. Man må nemlig benytte en spesiell teknikk.

– Når rullebanen er så kort må man ofte komme med en annen innflygningsvinkel mot rullebanen. Det er normalt for piloter å tenke at man skal få til en myk landing. Da blir landingen behagelig og lite humpete for passasjerene. Hvis man da skal lande på en kortere rullebane må man sette flyet litt mer bestemt ned på bakken. Dette for å være sikker på å få igangsatt systemene for oppbremsing på en god måte, sier Skatval.

KRITISK: Jo Bjørn Skatval synes hendelsen så langt fra optimal ut. Foto: Privat

Ikke ufarlig

Folk som stod på bakken under flyet sier de så folk ramle av dragsuget som kom etter passasjerflyet. Skatval sier at det ikke er lurt å stå så tett på.

– Flyets vinger presser jo luft nedover når det flyr. Det er primært luften som går på oversiden som gir flyet oppdrift og flygeevne,men også luften som blir presset ned gir en markant luftstrøm. Står man på bakken under får man jo den rett mot seg, sier Skatval.

– Ved flyplassen på Skiathos vet jeg at man ferdes på eget ansvar i området videoen er tatt, og det er en grunn til at man ikke bør stå der, sier han.

Men Skatval forklarer at det er farligere å havne bak en flymotor når flyet tar av. Hvis flyet hadde kommet så nærme ved take-off ville det vært mye mer risikofylt.

– Et fly som tar av fra en så kort flystripe som på Skiathos trenger opp til full motorkraft ved take-off. Den luftstrømmen som da kommer ut fra motoren er veldig kraftfull. Havner man bak den kan man risikere å bli kastet langt avgårde, sier Skatval.

Sikkerhetssjefen sier til TV 2 at man må følge visse forholdsregler ved slike inn-flyvninger.

– Vindkast kan komme og endre flyets posisjon noe i landingen, men har man lagt inn de nødvendige sikkerhetsmarginene skal ikke det by på noen problemer, sier Skatval