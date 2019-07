– Bedre sent enn aldri! tvitret skadde Froome torsdag.

For åtte år siden gikk spanske Juan José Cobo til topps i det spanske storrittet foran Froome. Spanjolen har senere testet positivt for doping, og først nå har Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) formelt fratatt ham seieren.

UCI fant uregelmessigheter i Cobos biologiske pass i perioden 2009-11. 38 år gamle Cobo, som la opp i 2014, er ilagt tre års utestengelse med tilbakevirkende kraft.

Cobo hadde en måned på seg til å anke UCIs avgjørelse til Idrettens voldgiftsrett (CAS), men han har ikke benyttet seg av den muligheten. Dommen er med det rettskraftig.

Med seieren står Froome, som ikke deltar i årets Tour de France på grunn av den stygge velten under trening tidligere i sommer, med sju seirer i de tre store rittene Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

Han blir dermed også den første briten som vinner et av de store rittene og tar over for Bradley Wiggins, som vant Tour de France i 2012.

