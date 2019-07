Lørdag 6. juli kolliderte en personbil med en familie på fire med et tog.

Benjamin Sørvang Nielsen på snart åtte år, og hans far, 34 år gamle Kim André Nielsen fra Hokksund omkom i ulykken.

Torsdag klokken 11 begraves Benjamin og Kim André i Haug kirke.

I bilen med Benjamin og Kim André satt også en 32 år gammel kvinne, og en jente på seks år.

Begge overlevde ulykken med lettere skader.

Personlig farvel

NRK formidlet et minneord fra familien forrige uke. Der står det blant annet:

«Lørdag 6. juli skjedde det ingen noen gang kunne forestille seg at kunne skje. Vår fantastiske ektemann, far, sønn, bror, svigersønn og svoger, Kim André Nielsen og hans flotte familie var på sommerferie i Danmark. Dagen, som skulle være en flott familiedag i sommerland, endte i en ubeskrivelig tragedie, da et tog traff bilen de satt i», står det i minneordet.

I en pressemelding torsdag beskriver familien seremonien i Haug kirke først og fremst som et personlig farvel.

Felles fotballinteresse

Far og sønn ligger i samme kiste, og mye tyder på at kirken vil bli fullsatt til randen. På den ene siden av kirken er benkene reservert for venner og klassekamerater av Benjamin med foresatte.

34-åringen var aktiv i fotballmiljøet i Hokksund, og Benjamin var også glad i sporten. Begravelsen torsdag bærer preg av deres felles interesse for fotball.

Foran kisten ligger Benjamins fotballtrøye med tallet 7. Skjorten er signert lagkameratenes navn, med hilsen fra Hokksund IL gutter8.

TV 2 følger begravelsen.

HILSEN: Foran kista ligger Benjamins fotballtrøye, signert lagkameratene. Foto: Camilla Island/TV 2

På minnesiden Jolstad har familien skrevet:

«Høyt var dere elsket, dypt blir dere savnet. I våre hjerter vil dere bestandig være. Den siste reisen må dere sammen gjøre, tilbake står vi med savnet og smerten. To liv ble så alt for korte, minnene og gleden dere har gitt oss, tar vi med oss i våre hjerter. Hvil i fred.»

Aktiv fotballspiller

Kim André Nilsen var i en årrekke aktiv fotballspiller i Steinberg idrettsforening, men før årets sesong gikk han over til Hokksund.

Sportslig leder i Steinberg idrettsforening Anders Ivarsen har tidligere fortalt at mye raknet i klubben da Kim forsvant. Men like før han dro til Danmark på ferie sammen med familien sin, signerte Nielsen en ny kontrakt med Steinberg.

– Kim hadde en påvirkningskraft på mange rutinerte spillere på laget, og de har vært en god gjeng lenge. Da han dro, fulgte mange av disse etter. Han var veldig gira på å gjenreise det han hadde startet, sa Ivarsen.

Den sportslige lederen sier at 34-åringen har betydd svært mye for Buskerud-fotballen, men spesielt for Steinberg.

– Alltid et smil

Kim André har også spilt for Mjøndalen. Der var han lagkamerat med blant andre Mads Hansen.

– Som spiller husker jeg han som en dønn seriøs spiller med en fantastisk høyrefot. Som menneske husker jeg han som en rolig og sindig kar, som alltid hadde et smil i munnviken og en avvæpnende kommentar på lur, sa Hansen til TV 2 tidligere.