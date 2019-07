Mulla Krekars svigersønn (36), som har norsk oppholdstillatelse og er registrert bosatt i England, er pågrepet etter at han også ble dømt for terror i Italia, får TV 2 opplyst.

36-åringen var blant de seks som mandag ble dømt i Bolzano. Han fikk 7,5 års fengsel. Etter det TV 2 forstår, fant pågripelsen med tanke på en utlevering til Italia.

Ifølge italiensk politi skal Krekars svigersønn ha deltatt i økonomistyringen og fastleggingen av strategien i nettverket «Rawti Shax», samt formidlet beskjeder til Krekar i Kongsvinger fengsel.

TV 2 avslørte i 2015 at samtalene med svigerfaren ble avlyttet, og at 36-åringen var blant dem som ble pågrepet i en koordinert politiaksjon i november 2015.

Etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pågrep Krekar i mars 2012, ble samtalene han senere hadde på besøksrommet i Kongsvinger fengsel med svigersønnen avlyttet.

Da boligen til Krekar ble beskutt i 2010, ble svigersønnen truffet i armen.

Fire ukers varetekt

Onsdag ettermiddag bekreftet det italienske justisdepartementet i en epost overfor NRK at de i løpet «av de kommende dagene» kommer til å be om at mulla Krekar utleveres fra Norge.

Også aktor Line Nygaard i PST sa til TV 2 at de «legger til grunn» at en slik begjæring vil komme i løpet av kort tid.

Onsdag ba PST om fire ukers varetekt for Najmuddin Faraj Ahmad, også kalt mulla Krekar. Det ble ikke bedt om isolasjon eller brev- og besøksforbud for mullaen.

I en kjennelse fra Oslo tingrett onsdag kveld, ble det kjent at Krekar varetektsfengsles i fire uker.

Saken oppdateres.