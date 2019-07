Se finalen i Afrikamesterskapet mellom Senegal og Algerie på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo klokken 20.55.

En sommer uten VM eller EM pleier å være gode nyheter for managere i Premier League, men med både Copa América og Afrikamesterskapet på programmet har det likevel blitt minimalt med hvile på enkelte spillere.

Verst har det gått utover Jürgen Klopp og Liverpool som har sendt flere nøkkelspillere på landslagsoppdrag.

Roberto Firmino og Alisson var begge en viktig del av Brasil-laget som gikk hen og vant Copa América på hjemmebane. I tillegg har Mohamed Salah, Naby Keïta og Sadio Mané alle vært i aksjon under Afrikamesterskapet.

Sadio Mané er faktisk fortsatt i Egypt og forbereder seg sammen med sitt Senegal til fredagens finale mot Algerie.

Og Jürgen Klopp er bekymret med tanke på om senegaleseren vil rekke seriestarten mot Norwich 9. august.

– Det blir skikkelig vanskelig. Hans sesong er ikke over før 16 dager før vi møter Manchester City [i Community Shield]. Vi er nødt til å ta en avgjørelse, men vi har ikke bestemt oss ennå, sier Klopp til Liverpools offisielle nettside.

Salah og brasilianerne tilbake til treningsleir

Tyskeren har imidlertid bedre nyheter vedrørende de andre stjernene.

Mange Liverpools-fans har fryktet at de ville gå glipp av sesongstarten grunnet hardkjøret i sommer, men Klopp kan nå berolige dem. Han forteller at Salah og brasilianerne vil returnere i tide til treningsleiren i franske Evian i uke 31. Dermed returnerer de tolv dager før Liverpool sesongåpner mot Norwich.

– Det betyr at vi har nesten en uke før Manchester City, gode tolv dager før Norwich, og 15 eller 16 dager før Chelsea [Supercupen], sier Klopp.

– Vi må nesten bare se. Det positive med en kort ferie er at man ikke mister så mye.

– De trengte tre uker så vi ba dem om å ta det, men de trener igjen allerede. Jeg hadde foretrukket å ha dem tilbake allerede etter en uke, men det ville vært fullstendig meningsløst! Så de har disse tre ukene og så vil vi få dem tilbake til oppkjøringen.

Naby Keïta har allerede vært tilbake en stund fra Afrikamesterskapet etter at han pådro seg en skade for Guinea. For Mohamed Salah ble mesterskapet på hjemmebane en gigantisk skuffelse og hans Egypt røk ut allerede i åttedelsfinalen.