Renate Reinsve (31) og samboeren Julian Nazario Vargas har blitt foreldre til en liten gutt, som skal hete Eden.

Reinsve delte den gledelige nyheten på Instagram.

«Vi feiret selvfølgelig at vi møtte hverandre for nøyaktig ett år siden med å sjekke inn på Ullevål for da ville dette romantiske lille fjeset ut. Etter en regelrett jævlig graviditet som endte dramatisk, men godt, er det nå umulig å stoppe å gråte av lykke. Min egen, fantastiske familie. Herregud. De kuleste, nydeligste guttene. Eden og Julian. Er så forelska. Hadeeee sees aldri», skriver hun i innlegget på bildedeletjenesten.

Debutant

Den unge skuespilleren gikk på Statens Teaterhøyskole og debuterte i det kjente teaterstykket «Peer Gynt» på Trøndelag Teater.

I 2014 vant hun «Heddaprisen» for beste kvinnelige medspiller i en oppsetningen «Besøk av en gammel dame», som ble etterfulgt av en filmrolle i skrekkfilmen «Villmark 2».

Hovedrolleinnhaver

31- åringen har vært å se i TV-seriene «Nesten voksen» og «Hvite gutter». TV-personligheten og designeren Jenny Skavlan var også medvirkende i dramaserien.

Hun er for tiden aktuell med filmen «Verdens verste menneske». Regissøren Joachim Trier og manusmakker Eskil Vogt har skrevet manuset spesifikt for Reinsve og Anders Danielsen Lie. Produksjonen starter i 2020. Filmen er en avslutning på Triers Oslo-triologi, som startet med filmen «Reprise» fra 2006 og «Oslo, 31. august».

TV 2 har ikke lyktes å få kontakt med Renate Reinsve enda.