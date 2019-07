Fotballryktene: – Manchester United interessert i Roma-stjerneskuddet

Den 20 år gamle italieneren kom til Roma fra Inter som en del av overgangen som bragte Radja Nainggolan motsatt vei.

Da var det få som tenkte at det var hovedstadsklubben som kom best ut av avtalen, men Zaniolo har gjort kometkarriere i Roma-drakten.

Ungguttens storspill i Serie A og Champions League forrige sesong gjorde at han ble belønnet med landslagsspill og sammenlignet med legenden Francesco Totti.

I sommer har han vært sterkt koblet til Tottenham, men nå melder Mirror at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har meldt sin interesse.

Midtbanespilleren skal være tilgjengelig for rundt 265 millioner kroner ifølge avisen som siterer det italienske nettstedet CalcioMercato. Juventus skal også være en av Zaniolos beilere.

Ifølge Marca planlegger Real Madrid å selge både Gareth Bale og James Rodríguez for å finansiere en overgang for Manchester Uniteds Paul Pogba.

Og Pogbas agent, Mino Raiola, nekter stadig å avkrefte muligheten for at klienten kan vende tilbake til Juventus, skriver AS.

Ifølge Mundo Deportivo skal Neymar vurdere Manchester United som en mulighet skulle han ikke klare å få i stand en overgang til en Champions League-klubb.

The Times skriver at Romelu Lukaku er fast bestemt på å forlate de røde djevlene til fordel for Inter. Belgieren har ennå ikke vært på banen for Ole Gunnar Solskjær i sesongoppkjøringen.