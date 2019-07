Frykter minst 12 døde etter påsatt brann i animasjonsstudio

DØDSBRANN: I dette huset hvor et animasjonsstudio holder til, har flere personer mistet livet. Foto: Kyodo / Reuters / NTB scanpix

Politiet frykter at minst 12 personer er døde og 30 personer skadd etter at en mann startet brann i et bygg som huser et animasjonsstudio i byen Kyoto i Japan.