Alexander Kristoffs opptrekker skulle etter planen være ferdig etter onsdagens etappe, men åpnet opp for at han muligens kom til fortsette likevel.

Sportslig ansvarlig i UAE, Iñigo San Millán, bekrefter at det ikke blir tilfelle.

– Jasper kommer ikke til å starte i morgen. Vi har fulgt nøye med han, og kommet fram til at denne Touren har vært vanskelig for alle, og spesielt for en 21-åring som deltar for første gang, sier San Millán.

– De neste dagene blir veldig harde. Han har gjort en vidunderlig jobb, og allerede vokst mye som syklist, fortsetter han.

Selv om Philipsen gir seg i årets Tour, tror San Millán at sykkelverden kommer til å få se mer av 21-åringen.

– Han kommer til å bli en av de beste rytterne, og kommer tilbake senere med full kraft. Men på grunn av at han er så ung, og vi bryr oss om hans utvikling, har vi funnet ut at det er best for han å slappe av. Så kommer han heller tilbake på et enda høyere nivå.

Belgieren vurderte om han skulle bli værende i Touren.

– Vi evaluerer i kveld hvordan beina føles etter første etappe etter hviledagen. Vi må se hvilke muligheter laget har og hvilken rolle jeg kan ha, sa Philipsen til TV 2 før avgjørelsen var tatt.

21-åringen er Tour-feltets yngste rytter.

– Jeg har hatt en veldig fin opplevelse. Når jeg reiser hjem fra Touren, er det med en bag full av erfaringer, sa Philipsen.