Norske myndigheter har forsøkt å kvitte seg med mulla Krekar siden 2002, foreløpig uten hell. Siden den gang har taksameteret gått.

At han har kostet norske skattebetalere store summer er det ingen tvil, men nøyaktig hvor mye regningen er på i dag, er det ingen som vet.

I 2012 sonet mulla Krekar en dom på to år og ti måneder for trusler mot daværende kommunalminister Erna Solberg og tre kurdiske menn. Den soningen alene kostet norske skattebetalere tre millioner kroner alene.

Arrestasjoner, spaning, etterforskning og behandlinger i rettssystemet er bare noen av kostnadene rundt mulla Krekar de siste 17 årene.

Erna Solberg: – Teller ikke på den måten

Heller ikke statsminister Erna Solberg kan svare på hvor mye Krekar har kostet Norge.

– Jeg tenker at vi skal være stolte av at vi har et rettsvesen som faktisk fungerer, sier hun.

– Den nøyaktige oversikten, har vi den?

– Jeg har i hvert fall ikke det, og jeg tror ikke vi teller våre rettssikkerhetsspørsmål på den måten, sier Solberg.

– Burde vi hatt den oversikten?

– Nei jeg synes det hadde blitt vanskelig at en enkeltperson skal drive å telle hvor mye rettsbehandlinger koster knyttet til en enkelt sak, avslutter Solberg.

Vil lage oversikt

Heller ikke Krekars forsvarsadvokat Brynjar Meling har oversikt over hvor mye han har tjent på å forsvare sin klient.

– Det vet jeg ikke. Det er arbeid gjennom 17 år snart, og jeg har ikke en oversikt over det, men det jeg kan love er at jeg aldri har fått nedsatt en salæroppgave, så retten har i hvert fall ikke ment at det har vært for mye jeg har krevd betalt for, sier Meling.

Aftenposten fortalte i 2015 at Krekar hadde kostet justissektoren minst 6,3 millioner kroner. Dette tallet er trolig langt høyere.

Ingen instanser TV 2 har snakket med har den fulle oversikten, men Justisdepartementet sier i dag at de skal jobbe med en oversikt, og at de antar at kostnadene er store.

Ifølge Krekar selv har han møtt i retten over 60 ganger. Hver gang påløper utgifter til blant annet rettsmøter og tolker.

Varetektsfengslet i fire uker

Oslo tingrett bestemte i dag at mulla Krekar skal varetektsfengsles i fire uker. Prisen for denne fengslingen alene er på nesten 100.000 kroner, ifølge TV 2s beregninger.

Da mulla Krekar møtte pressen før dagens fengslingsmøte, påpekte han at han selv synes det er merkelig at norske myndigheter bruker så mye penger på han.