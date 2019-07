Rosenborg lekte seg videre i Champions League-kvaliken

Trønderne hadde lagt et godt grunnlag i bortemøtet på Windsor Park hvor de vant 2-0 og sjelden ble truet av nordirene. Etter onsdagens svært så enkle seier på Lerkendal gjenstår tre kvalifiseringsrunder før Eirik Hornelands menn eventuelt kan ta fatt på gruppespillet i mesterligaen.

– Jeg sitter igjen med et trygt og godt avansement. 6-0 sammenlagt er fint. Jeg synes første omgangen ikke er all verdens, da spiller vi på for lavt gir og ønsker ikke å underholde nok. I andre omgang klarer vi å løfte oss en del hakk, og klarer heldigvis å putte på tre mål, sier Horneland til TV 2.

– Hvilke ambisjoner har du personlig i år?

– Det handler ikke om Eirik personlig, men om Rosenborg som lag og klubb. Vi kommer til å jobbe knallhardt for gruppespill i høst. Vi har vært i mange gruppespill i Europa i mange år, og der ligger listen.

Rosenborg åpnet kampen best og fikk nettkjenning allerede etter to minutter da Birger Meling fant hodet til formspiller Alexander Søderlund. Lysluggen ble korrekt avvinket for offside.

Åpningsmålet kom etter 20 minutter ved Anders Konradsen. Den tidligere Frankrike-proffen headet ballen i mål etter et godt slått hjørnespark fra jubilanten Vegard Eggen Hedenstad. 28-åringen noterte seg for sin 100. kamp for Rosenborg.

Med kaptein Mike Jensen hvilende på benken, benyttet Konradsen virkelig sjansen til å vise seg fram. Fem minutter etter hvilen fikk han stå umarkert inne i feltet og banket inn et innlegg fra Pål André Helland.

– Jeg opplevde kampen som kontrollert. Litt labert tempo i første omgang til tross for at vi gikk til pause med 1-0. Så ville vi gjerne ut til andre omgang og vise litt mer enn vi gjorde i første, for det var litt feriemodus over det. Vi giret opp litt og satte tre fine scoringer til, så alt i alt veldig fornøyd, sier Konradsen til TV 2.

Spillesugen Helland på scoringslisten

Helland holdt på å øke til 3-0 på et frispark etter 63 minutter. Kantspilleren, som ikke har spilt fra start siden han ble utvist i cupen mot Aalesund, limte ballen i tverrliggeren. Etter 69 minutter var Helland på farten igjen – og denne gangen ble det en tellende involvering.

29-åringen satte press på gjestenes unge keeper Gareth Deane. I panikk slo han en svak pasning til høyrebacken sin, som ble presset til å gjøre en feil av Gjermund Åsen. Han fant i sin tur kamerat Helland foran mål. Avslutningen gikk rett på Dean som rykket ut, men lite kunne han gjøre med returen. Den headet innbytter David Akintola i det åpne målet til 3-0.