Han frykter for livet etter at han i 2008 mottok en fatwa fra mulla Krekar. Fatwaen gir i Krekars øyne alle muslimer rett til å drepe Halabjaee. Dødsdommen kom etter at han gav ut boken «Sex, Sharia and Women In the Historie of Islam».

– Mulla Krekar har gitt en del fatwaer, en del giftige utsagn og denne giften vil ikke forsvinne av seg selv. Han har beordret meg og mine kamerater drept, sier Halabjaee til TV 2.

– Familien trues

Halabjaee mottar stadig mottar trusler, senest i forrige uke.

– For en uke siden mottok jeg en trussel hvor det sto at de leter etter søsteren min og vil voldta henne hvis de finner henne. De skal filme det og dele det.

Forfatteren vet ikke hvem det er som står bak truslene.

– Jeg spurte hvem de var. Han introduserte seg selv og byen han bodde i, men sa ikke noe om gruppens bakgrunn. Jeg spurte om de tilhørte mulla Krekar, eller om de var selvstendige. Han svarte meg ikke.

Mener Krekar ikke utgjør noen trussel

Mullaen selv sier han ikke er farlig.

– Jeg skjønner ikke hvorfor noen er redd meg. Jeg har vært her i 28 år, jeg er ingen trussel mot rikets sikkerhet, uttalte han selv til pressen under dagens fengslingsmøte.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling reagerer på at Halabjaee forteller om livet som dødsdømt etter fatwaen til Krekar.

– Jeg får si som mulla Krekar pleier å si; det er litt rart hvis man er redd for en person, at man stikker hodet fram i media hver gang det skjer noe rundt mulla Krekar.

Meling mener mullaen har vært klar på at Halabjaee ikke har hatt noe å frykte.

– Mulla Krekar har en klar oppfatning av at dette er en mann som søker oppmerksomhet for sitt forfatterskap for å selge bøker, i lyset av en konflikt han har laget med mulla Krekar, som aldri har utgjort noen fare for han.

FENGSLINGSMØTE: Halabjaee følger med på nyheter om Krekar, mannen som har utstedt en fatwa mot ham. Foto: Nico Sollie/TV 2

– Det utgjør ingen forskjell uansett hvor han er

Fatwaen gjør at den kurdiske forfatteren følger nyheter om Krekar tett. De siste dagene har fokuset vært på rettssaken i Italia.

– Jeg visste at Italias rettssystem ville etterfølge saken godt. Hvis rettsmøtet hadde funnet sted i Norge, ville jeg ikke hatt tiltro til dem på samme måte.

Mandag ble Najmuddin Faraj Ahmad, best kjent som mulla Krekar, dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i Italia.

Han ble pågrepet av PST samme kveld, og ble onsdag fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Samme dag bekreftet det italienske justisdepartementet at de vil be om å få Krekar utlevert.

Halabjaee mener det ikke vil hjelpe at Krekar utleveres og fengsles i Italia. Forfatteren vil fortsatt føle frykten like sterkt som tidligere.

– Det utgjør ingen forskjell uansett hvor han er eller om han holdes fengslet, fordi han gir fatwaer. Han utsteder fatwaer, men gjennomfører dem ikke selv. For meg spiller det ingen rolle hvor mulla Krekar er.