FN-organet bruker betegnelsen «folkehelsekrise av internasjonal viktighet» sjelden – og bare om de mest alvorlige epidemiene.

Erklæringen kom onsdag etter at viruset denne uka spredte seg til Goma, en by med to millioner innbyggere.

– Det er på tide at verden forstår, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse.

Kongo-utbruddet er historiens nest dødeligste ebolautbrudd noensinne og rammer en region som beskrives som en krigssone. En kriseerklæring av denne typen fra WHO medfører ofte større internasjonal oppmerksomhet og hjelp.

Goma ligger nær grensa til Rwanda og har en internasjonal flyplass. Eksperter har i mange måneder fryktet at viruset skulle spre seg til millionbyen.

En ekspertkomité fra WHO har ved tre tidligere anledninger unnlatt å be FN-organisasjonen komme med en slik kriseerklæring. Andre eksperter mener erklæringen kommer langt på overtid.

