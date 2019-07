Mannen som står bak elbilsensasjonen Tesla og romfartsselskapet SpaceX, milliardæren Elon Musk, la tirsdag frem sin neste store plan.

Nå er målet å koble menneske og datamaskin sammen, for å skape «en symbiose med kunstig intelligens», skriver NBC News.

Og selv om Musk medgir at det er lenge til det målet blir nådd, forteller han at de første testene på mennesker allerede vil starte allerede neste år.

Ape styrte datamaskin

Ifølge Musk har selskapet Neuralink, som han startet i 2016, allerede gjort suksessfulle tester på dyr.

– En ape har greid å kontrollere datamaskinen med hjernen sin, fortalte han under presentasjonen ved California Academy of Sciences i San Francisco tirsdag.

Ifølge selskapet er målet å bruke teknologien til å lindre symptomene hos pasienter med kronisk sykdom eller hjerneskader.

– Det kan vi løse med en chip, uttalte Musk under presentasjonen.

Tidligere har Musk gått ut og advart mot kunstig intelligens, og omtalt fremveksten av mer og mer avansert teknologi på feltet som en eksistensiell trussel mot menneskeheten.

Kutt i hjernen

Nå vil gründeren derimot koble sammen kunstig intelligens og mennesket. Et forslag som ble lansert under presentasjonen var å gjøre et to millimeter kutt inn i hjernen, og installere en liten trådløs chip.

Ifølge Musk er de største hindrene for å få teknologien til å fungere manglende båndbredde.

Da han ble spurt hvorvidt en slik type teknologi vil bli for dyr for vanlige forbrukere, forsikret Musk de oppmøtte om at teknologien ville være enkel og foruten dyrt vedlikehold.

– Jeg tror det er trygt å si at du greier å betale tilbake lånet når du har supermenneskelig intelligens. Det tror jeg er et trygt veddemål, sa Musk.