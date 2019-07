Kvinnen, som heter Shelby Angel, skriver på Facebook at kabinpersonalet om bord på en flyselskapets flygninger mellom San Francisco og Amsterdam ba henne om å ta et teppe over brystet da hun ammet sitt ett år barn.

Angel skriver at hun føler seg «ekstremt ukomfortabel og lite respektert» av det hun mener er flyselskapets holdning til henne som ammende kvinne. Ifølge Angel klaget ingen av medpassasjerene på ammingen, og da hun klaget til flyselskapet var svaret at hun «måtte vise respekt for mennesker fra andre kulturer».

En talsperson for selskapet avviser overfor nyhetsbyrået AFP at amming ikke er tillatt på KLMs flygninger, men at besetningen av og til får klager fra medpassasjerer som føler seg støtt.

– For å bevare roen om bord i disse tilfellene forsøker vi å finne løsninger som er akseptable for alle, og som viser respekt for alle. Dette kan medføre et spørsmål til en ammende mor om å dekke seg til.

Den nederlandske ammegruppen Melkpunkt har etter innlegget kritisert flyselskapet og mener hendelsen er skuffende.

– Litt for enkelt å skylde på hypotetiske utenlandske passasjerer når ingen har klaget, skriver de på Twitter.

