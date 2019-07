Scenene som får ekspertene til å reagere: Vil gjerde inn spurten

Da den ellevte etappen i Tour de France skulle avgjøres med massespurt i Toulouse, var det med tilskuere hengende over reklameskiltene med telefon i hånden.

En av tilskuerne traff en rytter med telefonen, som så forsvant ut i veien.

Se hendelsen i videovinduet øverst!

– Det kunne blitt en velt. Det ville ikke vært første gang vi har sett en velt fordi folk står med mobiltelefonen, kommenterer TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Thor Hushovd poengterer at italienske Niccolò Bonifazio fra Total Direct Energie fikk ødelagt sin spurt på grunn av telefonen som falt ned like foran ham på oppløpet.

Foreslår høye gjerder inn mot mål

TV 2s sykkelekspert mener man kan bli nødt til å gjerde inn avslutningene.

– Når vi ser det som skjer i spurten her, bør de kanskje ha høye gjerder, så publikum ikke når ut til syklistene på den siste kilometeren eller 500 meterne, foreslår Thor Hushovd, som mener det er vanskelig å gjøre veldig mye mer.

– Hvis en etappe er 200 kilometer, hvor skal man begynne? Skal det være fra A til B? Det er umulig. Det er for kostbart og ikke praktisk mulig å gjennomføre. Hva skal beskyttes og polstres? Hver midtrabatt, rundkjøring, skilt, tre og parkerte bil? sier den tidligere verdensmesteren fra 2010.

Dag Otto Lauritzen mener tilskuerne risikerer å miste nærheten til rytterne.

– Det som er sjarmen med sykkelsporten er at du kommer tett på utøverne og det er gratis. Det er veldig få VIP-avdelinger med betaling. Enten du står som i spurten i dag eller du løper etter rytterne i fjellene og faller, kan du kanskje ødelegge løpet til en som har forberedt seg i et helt år. Det vil ende med at det blir større sikkerhet, for det skal være i høysetet, og da blir det mer gjerder og mindre tilgjengelighet, sier Dag Otto Lauritzen.

Hushovd ble kuttet i 2006

TV 2s ekspert mener rytterne ikke frykter innpåslitne tilskuere i spurten.

– Hvis du får frykten, kan du glemme å spurte. Jeg har ikke vært spurter, men jeg har vært med å tråkke opp andre som skal spurte, og jeg har kjørt klassikerne og blitt hindret når folk lener seg ut og skal se. Nå blir jeg av og til skremt av å kjenne vindpusten fra rytterne bare noen centimetere unna. Det står tilskuere med unger, barnevogn eller hund foran seg. Til og med hund uten hånd. Det må mer informasjon ut til publikum, sier Lauritzen.