BMW i3 er en svært populær bil på det norske markedet. Siden lanseringen tilbake i 2013 har den rett og slett solgt i bøtter og spann til norske kjøpere. Den har blitt faceliftet og fått bedre rekkevidde underveis, noe som har holdt den populær hele tiden.

Elbilmarkedet her hjemme er nesten umettelig, og BMW var tidlig på karusellen.

i3 er en bil som i de aller fleste andre land tiltrekker seg en del oppmerksomhet. Rett og slett fordi den har et såpass særegent design. I Norge har vi imidlertid blitt så vant med den, at ingen lenger hever et øyebryn når den kommer kjørende.

Har du en i3, er det derfor ikke så lett å skille seg ut i mengden. De finnes allerede i alle mulig fargevarianter. Så hva gjør man da, om man vil være litt mer vågal? Jo, man tar kontakt med tyske AC Schnitzer – og ber om en stylingpakke.

Delte meninger

AC Schnitzer Automobile Technik er et tuningfirma med hovedkontor i Aachen, som spesialiserer seg på tuning og styling av biler fra BMW og MINI, samt motorsykler fra BMW. Selskapet ble etablert i 1987.

Nå har de forbarmet seg over i3 – og gitt den det de mener er et visuelt løft.

De har ikke gått bananas, men sørget for spacere for å få hjulene lenger ut i hjulbuene. Dette skal gi bedre grep - og gjøre at bilen får et mer sporty utseende.

Bilen blir også utstyrt med et senkesett, som kan gjøre bilen oppimot 20 mm lavere. Det bidrar naturligvis til lavere tyngdepunkt, som igjen skal gjøre at den biter bedre fra seg i svingene.

Ikke økt effekt

Stylingen består av en splitter nederst på fangeren foran, en frekk takspoiler bak og AC Schnitzer-logoen på siden av bilen.

Effekten gjør man ikke noe med. Men den er da også ganske bra i i3. Med 0-100 km/t 7,3 sek - eller 6,9 sekunder i den nye og mer sporty i3S-utgaven.

Pakken fra AC Schnitzer er forøvrig tilgjengelig både for vanlig i3 og i3S.

Innvendig er det bare små detaljer som endres, de du vil legge merke til er at det er egne Schnitzer-pedaler og logo på menyhjulet til infotainmentsystemet.

Dekkene er like smale som vanlig, men spacere gjør at hjulene ligger bredere enn vanlig på AC Schnitzer-utgaven av i3/i3S.

Styling

Hvilken effekt stylingen har kan naturligvis diskuteres. I kommentarfeltet på Carscoop er ikke alle som er like imponert:

"Som å sette leppestift på en griseunge", er det en som skriver.

"En kan polere en dritt, men det er fortsatt en dritt", hevder en annen.

Mens andre lovpriser muligheten for å gjøre i3 barskere, og synes den vesle elbilen blir riktig så barsk med litt ekstra styling.

Mye å velge mellom

Er du ute etter brukt i3, er det forøvrig mye å velge mellom. I skrivende stund ligger det nesten 700 av disse til salgs på Finn.no.

Prisene starter på drøyt 100.000 kroner – og går oppover til de dyreste på rundt 380.000 kroner.

Sistnevnte er mer eller mindre nye i3S-modeller med den mest påkostede utstyrspakken.

Takspoileren er den mest tydelige stylingen fra AC Schnitzer på BMW i3.

