Kristoff mistet kjedet like før han skulle spurte om seieren

Dylan Groenewegen ledet på oppløpet, men like før målstreken snek Caleb Ewan seg forbi og tok seieren i massespurten på den ellevte etappen i Tour de France onsdag.

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Alexander Kristoff kom forbannet i mål etter at han hadde mistet kjedet like før spurten. Dermed ble det en skuffende niendeplass.

– Jeg mistet kjedet med mellom halvannen og to kilometer igjen. Jeg satt bra med, men det gikk ikke opp igjen, sier Kristoff til TV 2.

– Det var humpete asfalt, så det var derfor det falt av. Jeg veltet også nesten i siste sving, så jeg var for langt bak. Det var egentlig tapt før det, for da kjedet falt av med 1,6 kilometer igjen mistet jeg tjue posisjoner før jeg fikk det på, fortsetter det norske håpet.

Lauritzen: – Noe som ikke stemmer

Også på tredje etappe slet Kristoff med kjedet når det skulle avgjøres.

– Jeg får se med mekanikerne hvorfor det skjer. Sist datt det ned fordi jeg ikke hadde chain catcher, men sist fikk jeg ikke opp kjedet på grunn av den. Nå fikk jeg det opp med fingrene, men med halvannet kilometer igjen var det for sent, sier Kristoff.

TV 2s ekspert Dag Otto Lauritzen mener Kristoff må ta en prat i lagbussen.

– Det er noe de må ta opp internt, for det er noe som ikke stemmer, sier han.

– Taper du en spurt eller et sykkelløp fordi noen slår deg, er det greit, men nå ble Alex satt ut av tekniske problemer. Han får ikke spurte en gang. Det var denne muligheten de hadde tenkt mye på. Dette er noe av det mest frustrerende for en idrettsutøver, så jeg skjønner frustrasjonen til Alex og hjelper Jasper Philipsen, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Sportsdirektør i UAE, Neil Stephens, sier til TV 2 at han skal snakke med Kristoff og mekanikerne om kjedet som hoppet av.

– Det er en del av syklingen, og i dag skjedde det med Alex, sier Stephens.

Frustrert Kristoff-hjelper

Kristoff-opptrekker Jasper Philipsen var langt nede etter å ha kommet i mål. 21-åringen skom inn til sjuendeplass.

– Det er veldig frustrerende hvordan denne etappen gikk. Vi satt i en perfekt posisjon og var klar til å slippe ham, men med én kilometer igjen mistet han kjedet. Jeg prøvde å dytte ham med håp om at situasjonen ville bli løst, men han slet med å få det på, så han ba meg om å gå, sier Philipsen til TV 2.

– Jeg gikk til og ventet på at han skulle komme tilbake, men i siste sving var det en farlig sving. Jeg var klar for å sprinte for podium, men ble blokkert. Det var en drittetappe. Det var en veldig farlig etappe, så jeg er bare glad for å holde meg på sykkelen, fortsetter Tour de France-feltets yngste rytter.