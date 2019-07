Mandag ble to pingviner pågrepet av politiet i Wellington på New Zealand.

På Facebook opplyser det lokale politiet at de allerede hadde stiftet bekjentskap med den ene halvdelen av duoen, som ble pågrepet ikke langt unna kun få dager tidligere.

– Etter at vi fikk litt hjelp av lokalbefolkningen, slapp vi den lille blå tilbake i sjøen, skriver politiet.

Det viste seg derimot ikke å være den store hindringen, og mandag var den tilbake med forsterkninger.

Ifølge politiet hadde de to «dresskledde» fuglene funnet ut at undersiden av en sushivogn var et passende sted å sette opp redet sitt.

Til Sky News forteller eieren av sushivognen at pingvinene nok valgte akkurat hans vogn på grunn av sin fortreffelige rå fisk, og at ryktet må ha nådd helt ned i havdypet.

Til slutt ble representanter fra New Zealands miljødepartement og Wellington Zoo tilkalt, før krabatene ble eskortert tilbake til byens havn.