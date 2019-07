Mandag ble Najmuddin Faraj Ahmad, også kalt mulla Krekar, dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging i Italia.

Han ble pågrepet av PST samme kveld, og ble onsdag fremstilt for varetekt i Oslo tingrett.

PST la ned påstand om fire uker fengsel. Det ble ikke bedt om isolasjon eller brev- og besøksforbud.

Varsler anke

Krekars forsvarer, Brynjar Meling, bekrefter til TV 2 at hans klient fengsles i fire uker.

Forsvareren bekrefter samtidig at fengslingen vil ankes.

– Jeg registrerer at vi har en tingrett som mener at det er italiensk ansvar å etterforske, tiltale og domfelle en person for handlinger som eventuelt er begått i Kongsvinger fengsel mens han satt i norsk varetekt og var under norsk etterforskning, sier Meling til TV 2 kort tid etter kjennelsen fra Oslo tingrett ble kjent.

– Politisk sak

Meling sier videre at hans klient var takknemlig for at han fikk forklare seg under onsdagens fengslingsmøte, og at pressen ønsket å høre på ham.

– Han mener dette er en politisk sak, og han er sikker på at ved pressens oppmerksomhet så vil det komme på det rene hvilket spill dette har vært mellom norske og italienske myndigheter, sier forsvareren.

NRK meldte tidligere onsdag at italienske myndigheter vil be om at Krekar utleveres fra Norge i løpet av de neste dagene.

– Ikke regjeringens ansvar

Da TV 2 møtte statsminister Erna Solberg onsdag kveld, fortalte hun at det ikke er regjeringen som fatter beslutninger eller avgjørelser om hvorvidt Krekar skal sendes til Italia.

– Det er påtalemyndigheten i Norge som avgjør dette. Justisdepartementet og påtalemyndigheten vil deretter gjøre en vurdering på om vilkårene er til stede for en utlevering, og på hvilke premisser dette skal gjøres på, sier Solberg.