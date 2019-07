Grøndahl Jansen om kosttilskudd-saken: – Det blir litt søkt

På mandag publiserte den nederlandske avisen De Telegraaf en artikkel som problematiserer bruk av kosttilskuddet Ketone i Jumbo-Visma, laget til norske Amund Grøndahl Jansen (25).

Jumbo-Visma-sjef Richard Plugge bekreftet overfor avisen at lagets ryttere benytter seg av kosttilskuddet, som er fullt lovlig og som ikke står på Wadas liste over forbudte stoffer.

I takt med at karbohydrater forbrennes øker produksjonen av ketoner i leveren. Da vil kroppen i økende grad ty til fett i forbrenningen. Ketoner, som er reststoffer fra fettforbrenningen, overtar de fleste oppgavene som glukose har hatt frem til da og forsyner hjernen og musklene med energi.

En studie gjort ved Universitetet i Leuven viser at kosttilskuddet kan gi utøvere en prestasjonsforbedring på 15 prosent. Professor Peter Hespel hevder at kosttilskuddet også har stor effekt på kroppens evne til å restituere seg.

– De må lage nyheter

Grøndahl Jansen og lagkameratene var forberedt på at det ville komme spørsmål om ketoner på hviledagen.

– Vi fikk beskjed om at det var skriverier i De Telegraaf og andre medier før pressekonferansen i går, så vi var klar over at det kunne komme spørsmål, sier Grøndahl Jansen til TV 2.

Han mener det ikke er problematisk at Jumbo-Visma benytter seg av kosttilskuddet.

– Jeg tror kosttilskudd er en helt vanlig del av hverdagen til mange mennesker, uansett om de er idrettsutøvere eller hva de er. Tar jeg C-vitamin, synes jeg det er ok. Tar jeg koffein, enten det er som gel eller kaffe, synes jeg det er innenfor.

Norgesmesteren mener avisartikkelen kan være et resultat av manglende dopingskandaler i Tour de France.

– Det blir litt søkt til en viss grad. De må lage nyheter. Det er fortsatt ingen store skandaler som tidligere, noe som gir enorme medieoppslag. Da må de kanskje lage noe. Vi er ikke det eneste laget som bruker kosttilskudd, men hos oss valgte man å si at det har vært brukt ketoner på noen av rytterne i noen tilfeller, men det er allerede titalls lag som bruker det. Forskjellen er at vi har en sjef som sier det, sier han.

Advarer ungdom

TV 2-ekspert Johan Kaggestad ser ingen problemer med at Jumbo-Visma benytter seg av kosttilskuddet.

– Så lenge det er innenfor regelverket må det være greit, sier Kaggestad, og legger til at han håper Jumbo-Visma og rytterne er bevisste på ansvaret de har som rollemodeller for yngre utøvere.

– Jeg synes det er greit at de går ut og sier at de bruker det, men de må ikke bare stoppe der. Man kan være helt sikker på at hundrevis av ungdommer løper rett til nærmeste apotek for å kjøpe dette kosttilskuddet i håp om at de skal bli kjempegode. Det kan være fort gjort å glemme å se på innholdet i pakken. Det kan være forskjellige produsenter, og plutselig kan man bli tatt i doping. Jeg har holdt en del foredrag på Toppidrettssenteret der de ber meg si: «Hold dere unna kosttilskudd». Man må være 110 prosent sikker på hva som er i pakken, sier Kaggestad.