Frustrasjon i Tour-feltet: – Noen lag må skjerpe seg

Bennett er lei av å kontrollere

Yves Lampaert hevder at det er mange slike episoder i et hovedfelt i løpet av en etappe. Han nekter for at han var for aggressiv på mandagens etappe.

– Haga forlater veien for å passere, og det er heller ikke lov, så kanskje burde han også blitt bøtelagt. Det skjedde ikke. Vi er ikke så aggressive, men vi prøver å gjøre jobben vår. Det er ikke enkelt. Vi var i front, mens noen ville passere. Av og til er det den sterkeste som overlever. Det var ikke noe spesielt. En fjær ble til fem høns, sier Lampaert til TV 2.

George Bennett tok langt mer selvkritikk for å ha hindret Haga.

– Straffen var fullt fortjent. Det skjer hele tiden. Hadde alle blitt bøtelagt for det, ville UCI vært ganske rike, men dette ble fanget på film, sier han til TV 2.

– Jeg har blandede følelser om det. Hadde jeg ikke stoppet ham, kunne det gått ytterligere 15 ryttere og vi hadde ikke vunnet etappen. En bot på 500 sveitserfranc betyr ikke mye når vi vinner en etappe. Jeg fikk på øret at jeg måtte holde følge med en rytter ute til høyre. Det er en jobb, og for meg er denne jobben utenfor min komfortsone. Jeg liker ikke å gjøre det. Jeg vil bare komme til fjellene, så jeg slipper det. Jeg er lei av å være politi, fortetter han.