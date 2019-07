Fotballspilleren Alpha Jallow (21) fra Gambia trodde drømmen hadde gått i oppfyllelse da den tyrkiske klubben Menemenspor ville hente ham.

Jallow spilte for GD Alcochentense på tredje nivå i portugisisk fotball forrige sesong, og så kom tilbudet fra klubben på nest høyeste nivå i Tyrkia.

Angriperens representanter ble på kort tid enige med Menemenspor, og han ble fotografert med sin nye drakt.

Men ifølge tyrkiske medier og gambiske Foroyaa var det her det hele gikk skeis. Den tyrkiske klubben ville hente Jallow etter å ha blitt imponert av en YouTube-video, men problemet var at videoen de hadde sett var av den gambiske landslagsspilleren Lamin Jallow (23), som spiller for Salernitana på nest høyeste nivå i Italia.

RETT MANN? Det var visstnok Salernitanas Lamin Jallow Menemenspor egentlig ønsket seg.

Nettstedet hevder Menemenspors agent redd og slett tok kontakt med feil Jallow.

Ifølge Foroyaa skal klubben ha vært sjokkert da de innså hvilken tabbe som var blitt gjort, og avisen hevder Menemenspor deretter påstod at han ikke bestod den medisinske testen og kansellerte overgangen.

Den tyrkiske klubben hevder ifølge medier i hjemlandet at det slettes ikke stemmer at de forvekslet de to spillerne.

– Nyheten om at Alpha Jallow og Lamin Jallow som man kan lese i media, gjenspeiler ikke sannheten, skriver Menemenspor i en pressemelding.

– Det er et forsøk på å skade klubben vår. Kjære Menemenspor-supportere, ikke stol på nyhetene, heter det videre.

Den nå klubbløse Alpha Jallow må uansett fortsette jakten på en ny arbeidsgiver, mens Lamin Jallow kan fortsette sesongoppkjøringen med Salernitana.