Det amerikanske nettstedet TMZ var til stede under rettsmøtet til artisten Robert Sylvester Kelly (52).

Flere amerikanske medier, deriblant NBC New York, meldte fredag forrige uke at artisten hadde blitt arrestert, mistenkt for menneskehandel og for å være i besittelse av overgrepsmateriale av barn.

Sangeren ble allerede anklaget for å besitte overgrepsmateriale av mindreårige tidlig på 90-tallet, ifølge CNBC.

Må bli i varetekt

Før Kelly ble arrestert på fredag, var han løslatt mot en kausjon på over 8,5 millioner norske kroner, melder CNBC.

52-åringen møtte i retten iført oransje fengseldrakt og håndjern rundt anklene og håndleddene.

Artisten står overfor en overgrepstiltale på totalt 21 punkter i delstaten Chicago. Han er også anklaget for å bestikke overgrepsofre for å forhindre at sex-videoer av seg selv sammen med mindreårige jenter ble spredd.

Aktoratet argumenterte mot Kellys løslatelse.

De mener artisten er en fare for samfunnet, spesielt overfor mindreårige jenter, ettersom «han har en unik evne til å påvirke og true vitner og sine offer, noe han fortsatt gjør», sa aktoratet i retten, ifølge TMZ.

Det er sex-videoene som er kjernen i selve saken mot artisten. Aktoratet mener, uten tvil, at det er artisten som har samleie med mindreårige jenter på videoene.

Derfor er ikke husarrest i påvente av rettssak strengt nok for artisten, argumenterte aktoratet.

Forsvarer artisten

Kelly sin advokat, Steve Greenberg, motbeviser anklagene som ble lagt frem av aktoratet.

Greenberg argumenterte for at Kelly ikke vil rømme, ettersom han har gitt opp passet og fordi han misliker å fly, kom det frem i retten.

Mot påstanden om at Kelly er en fare for samfunnet, la Greenberg frem at alle anklagelsene, med unntak av én, mot artisten daterer seg tilbake til 1990-tallet.

Kelly erkjente ikke straffskyld på stedet.

Dommeren fulgte imidlertid aktoratets linje, og Kelly ble nektet løslatt mot kausjon

KJÆRESTENE: Joycelyn Savage (t.v) Azriel Clary (t.h) forlot rettsalen kort tid etter avgjørelsen. Foto: Kamil Krzaczynski

Vi er ikke fienden

Kjærestene til artisten Joycelyn Savage (23) og Azriel Clary (21) skulle etter planen holde en pressekonferanse etter rettsmøtet, men de stormet ut av rettsalen like etter at dommeren fattet avgjørelsen. De har tidligere uttalt av de støtter artisten helt og holdent.

Onsdag morgen amerikansk tid, sier faren, Angelo Clay, til sistnevnte at han vil støtte datteren sin og Savage, om hun velger å flytte ut av artistens leilighet, i en video til TMZ.

– Familien hennes er her for henne, jeg vil at hun skal vite at hun ikke trenger å bekymre seg for penger. Hvis det koker ned til at hun trenger et sted å bo alene, så vil jeg skaffe det til henne og Joycelyn. Jeg vil at hun skal vite at vi ikke er fienden. Døren er alltid åpen, så lenger hun tar opp kontakten med oss, sier han i en videoen.