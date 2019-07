Da journalisten Daniel Dale leste Donald Trumps versjon av hvordan det planlagte angrepet på Iran for flere uker siden ble skrinlagt, begynte han å fatte mistanke.

Trump skrev på Twitter forrige måned at kun 10 minutter før missilene skulle avfyres spurte, han en general om hvor mange liv som ville gå tapt.

–150 liv, sir, svarte generalen ifølge Trump.

Det var bruken av ordet «sir» som fikk varsellampene til å lyse hos Dale. På CNNs nettsider skriver han at hvis USAs president begynner på en historie der en ikke-navngitt person bruker ordet, så er det sannsynligvis oppspinn.

– Mange personer kaller selvfølgelig Trump for «sir». Men ordet ser ut til å dukke opp mye oftere når han finner på eller overdriver en samtale enn når han forteller sannheten, skriver Dale.

Lovforslag

Dale trekker frem flere lignende eksempler fra presidenten som har vist seg ikke å stemme. Tidligere i år holdt Trump en tale der han fortalte om den gangen han fjernet en av president Barack Obamas presidentordre om vannregulering, flankert av flere bønder i det Hvite Hus.

Trump sa at en av bøndene kom bort til ham etterpå med tårer i øynene og takket Trump for å ha gitt ham livet og eiendommen tilbake. Det var bare et problem, ifølge Dale. TV-bildene fra møtet viser ingen som gråter.

Det samme skjedde da Trump tok på seg all æren for det utvidede helsetilbudet for krigsveteraner kjent som «Veterans' Choice». Trump hevder at noen fortalte ham «sir, vi har prøvd å få dette igjennom i 44 år».



Men «Veterans' Choice» ble vedtatt for første gang i 2014, under president Barack Obama. Det Trump hadde fått gjennom i 2018, var en nyere utgave av den fire år gamle loven.

Ekspertise

Det er få som her mer ekspertise når det gjelder Trumps overdrivelser og løgner enn Dale.



Han begynte å faktasjekke Trump daglig under valgkampen i 2016 da han var Washington-korrespondent for den kanadiske avisa Toronto Star.



Fra Trump ble innsatt som president 20. januar 2017 og frem til Dale ble ansatt i CNN for en måned siden hadde han ramset opp over 5200 usannheter fra presidentens taler, intervjuer og twittermeldinger.

Dale skriver videre at mistanken hans rundt Trumps utsagn om Iran viste seg å stemme. CNN kunne senere melde at angrepet ble stoppet timer, ikke minutter før det skulle begynne. Og ifølge New York Times var det en av juristene i det Hvite Hus som anslo at 150 liv ville gå tapt, ikke en general.