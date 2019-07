Når skyene og regnet melder sin ankomst i sommermånedene flyr mange nordmenn til varmere strøk. Om du kommer frem med en gjenstand mindre, kan hittegodskontorene være første steg.

På Oslo lufthavn og Oslo sentralstasjon er lagrene er stappfulle.

– Det er stappfullt på kontoret her på flyplassen. Vi skal alltid klare å få plass til noe, men hyllene er allerede fulle. Nå er vi inne i den perioden hvor det er flest reisende, og vi har merket en markant økning i sommermånedene, sier Carolin Hjalmarsson, fungerende ansvarlig for hittegodskontoret på Oslo lufthavn.

Bare på én måned har hittegodskontoret på Oslo lufthavn fått inn over 6200 gjenstander som folk har glemt igjen på flyplassen.

Stressa mennesker og turister

Det er særlig to hovedgrupper av mennesker som gjør at de ansatte på hittegodskontorene har mye å gjøre i ferien.

– Alle mister ting, men det er en tendens til at de som ikke reiser like ofte som andre, er litt mer stressa på flyplassen. I tillegg har reisende i sommerferien med seg flere gjenstander enn de ellers ikke ville hatt med, forteller Hjalmarsson.

På Oslo sentralstasjon er også hyllene fulle med gjenstander som egentlig skulle vært et helt annet sted. Kari Anne Hauklien i Entur, som drifter hittegodskontorene på togstasjonene, merker pågangen om sommeren.

– Det er fulle hyller på hittegodskontorene for togreisene også. Særlig har vi problemer med utenlandske reisende. Det blir en utfordring fordi vi ikke får tak i de igjen. Folk reiser gjerne hele året, men vi merker en forskjell på sommeren, sier Hauklien.

Ipad-sesong

Det er særlig en gjenstand som går igjen i hittegodskontoret. Ipaden har en perfekt passform for å bli mistet.

DIN? Noen av telefonene og nettbrettene som har komme tinn i juli måned på Oslo lufthavn. Foto: Carolin Hjalmarsson.

Av de 6200 gjenstandene på flyplassen er det 1700 av elektriske artikler som telefoner eller nettbrett.

– Vi får inn mest ipader. De ligger ofte igjen i sikkerhetskontrollen fordi de blir liggende flatt i boksen. Siden de er flate, passer de perfekt inn i setelomma i setet foran. En telefon er liten nok til å ha i lomma, derfor legger vi den ikke foran i setet, forteller Hjalmarsson.

Forlot beinprotesen

Bare på Oslo sentralstasjon får de inn rundt 19.000 gjenstander årlig. Tallet er ennå høyere på flyplassen som lå på 61.500 i 2018. Med så mange gjenstander er det ingenting som sjokkerer arbeiderne der lenger.

– Vi hadde for en tid tilbake en beinprotese liggende her som en person hadde glemt. Nå i sommer har vi fått inn en stor karaokemaskin som står her ennå, forteller Hjalmarsson på flyplassen.

På toget går det mye øretelefoner som blir mistet. Men det dukker opp merkelige ting på togstasjonen også.

– Det er veldig mange headsett som blir gjenglemt. Men vi har også fått inn pass, tv, og rullestolbruker. Folk legger igjen mye rart. Blir det liggende her for lenge gir vi det videre til Fretex, forteller Hauklien.