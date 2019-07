Han har vært en av Norges fremste rallyførere i en årrekke og kjører fortsatt bil på skogen når det klaffer i kalenderen.

Ved siden av rallykjøringen har Henning Solberg også noen heftige biler stående hjemme på gården i Spydeberg. Favorittbilen hans er en Mercedes SLR McLaren fra 2007.

I tillegg til denne har 46-åringen en S-Klasse stående, pluss en Porsche 911 GT3 RS og en Cayenne.

Når vi møter Solberg i Sommerpraten, er han tydelig på at antall bomringer i Oslo har tatt fullstendig av.

Hva gjør du i sommer?

– I sommer er jeg hjemme og jobber. Akkurat nå forbereder jeg meg til Rally Finland om et par uker, det blir fantastisk moro.

– Ingen ferieplaner?

– Det er ikke noe håndfast ennå, men du skal ikke se vekk fra at det blir en tur til Spania, forteller Henning.

Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– Bilferie er gøy, særlig da jeg var mindre og kjørte rundt med en kombicamp med familien. Neste år planlegger jeg faktisk en bilferie i Norge. Jeg har lyst til å se mer av landet, da er bilen helt klart det beste valget.

Petter og Henning Solberg har dedikert nesten hele livet til bil og motorsport. Nå har yngstemann lagt opp som VM-fører, men Henning fortsetter noen år til. Foto: Scanpix

Bli med hjem til Henning Solberg og hans heftige bilpark

Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Det blir selvfølgelig kona og barna.

Hva irriterer deg mest i trafikken?

– Alle byggeprosjektene nå på sommeren. Det er nedsatte fartsgrenser, omkjøringer og generelt lite flyt i trafikken… Uff!

Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– De har kjempestore fordeler, så kan man diskutere om det lønner seg i det store bildet. Men ja, jeg mener fordelene er for mange. Norge taper flere milliarder hvert år på denne ordningen, så jeg mener det er riktig å balansere dette bedre. Altså at man betaler for bilen, enten du fyller den med strøm eller bensin.

Her får Oliver Solberg (16) tidenes julegave

Henning og kona Maud. Foto: Scanpix

...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

Ja, absolutt! For en familie som kjører mye i dag, er dieselbilen et billig alternativ. Jeg skjønner greia på gamle dieselbiler, men nå er det på tide å se at utviklingen har gått videre. Jeg tror hatet visse har for dieselmotoren henger igjen fra gammelt av, mener Henning, og legger til:

– Tenk på cruiseskipene som står langs kaia og slipper ut masse hver eneste dag. Kanskje man bør begynne å se på helheten, ikke bare privatbilistene?

Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Det er helt høl i hodet at det har blitt så mange bomringer i Oslo. Det må være noe feil i nøtta på enkelte politikere. Uansett hvor du kjører i Oslo nå, må du punge ut…

– Det er greit med bompenger til en viss grad, men slik situasjonen er nå, blir det langt over grensen.

Petter Solberg sikret seg gullavtale

Solberg i godt driv bak rattet i Skoda Fabia R5. Foto: Scanpix

Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– Det tenker jeg faktisk ikke så mye på. En ting som i alle fall er helt sikkert, er at jeg skal ha gleden av motorlyd når jeg går ut av huset på morgningen.

– Så det blir ikke elbil på deg med det første?

– Det er helt sikkert!

Hva er din beste bilopplevelse?

– Det er vanskelig å plukke ut en. Men gleden jeg får hvert år når jeg tar fem SLR-en, tror jeg topper det aller meste. Den bilen er jeg fryktelig glad i, og jeg blir aldri lei av å se på den. For en bil det er!

Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

Hva skal det være da? Datteren min kødder hele tiden med å skaffe seg en Fiat Multipla. DEN får du ikke se i min garasje!

Henning Solberg (46) Jobber med: Rallysjåfør



Første bil: Volvo 142 og Porsche 911 1973. De ble kjøpt samtidig.



Hva kjører du nå: Porsche 911 GT 3, Mercedes SLR McLaren, Mercedes S-Klasse og Porsche Cayenne.



Hva hører du på i bilen: Céline Dion og Whitney Houston



Drømmebil: 2007 Bugatti Veyron.

Her tester vi Mercedes SLS AMG for første gang

Vi blir med hjem til Henning Solberg og ser nærmere på hans AMG GT: