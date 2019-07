Tour de France skal i utgangspunktet være over for Jasper Philipsen etter onsdagens etappe, men Alexander Kristoffs opptrekker sier at han muligens fortsetter likevel.

– Vi evaluerer i kveld hvordan beina føles etter første etappe etter hviledagen. Vi må se hvilke muligheter laget har og hvilken rolle jeg kan ha, sier Philipsen til TV 2.

21-åringen er Tour-feltets yngste rytter.

– Jeg har hatt en veldig fin opplevelse. Når jeg reiser hjem fra Touren, er det med en bag full av erfaringer, sier Philipsen.

Etappen fra Albi til Toulouse onsdag er en ny sjanse for Kristoff og resten av spurterne.

– Forhåpentligvis kan jeg gjøre et godt opptrekk til Kristoff. Jeg skal gjøre mitt beste, og forhåpentligvis får vi et godt resultat, sier Jasper Philipsen.

To av belgierens norske lagkamerater i UAE var imidlertid uvitende til den mulige helomvendingen.

– I dag er en god sjanse. Det er siste dagen med Philipsen, så de bør benytte muligheten best mulig. Utenom i da er det to spurtmuligheter, så det begynner å minke med sjanser, sier Sven Erik Bystrøm til TV 2.

– Det er en stor mulighet i dag. Jasper reiser hjem, så det er siste mulighet med opptrekk for Alex. Det er viktig for laget at vi får det til ordentlig. Fjellene kommer snart, så vi er veldig motiverte, sier Vegard Stake Laengen til TV 2.

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen nevner Elia Viviani, Caleb Ewan og Peter Sagan som noen av Kristoffs sterkeste utfordrere. Ekspertkollega Thor Hushovd nevner også Viviani og Ewan, i tillegg til Dylan Groenewegen.

– Jeg er alltid positiv, spesielt når det gjelder Alex. Du kan aldri avskrive ham. Jeg har gjort det noen ganger og har måttet bitt meg i tungen etterpå. Jeg har stor tro på ham, men det blir kamp fra Viviani, Ewan og Sagan. Det blir en tøff spurt, men timer han det riktig, så satser vi på at han tar den, sier Dag Otto Lauritzen.