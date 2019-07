Mange av oss husker noen av de frekke småbilene som rullet rundt på 80-tallet. Det var GTI-bilenes gullalder. Bilene som fikk pulsen til å stige var modeller som VW Golf GTI, Peugeot 205 GTi, Ford Escort XR3i og Toyota Corolla 16V Twin Cam. Men dette er bare noen av lommerakettene som var tilgjengelig.

Det var mange flere godbiter å velge mellom også. En av dem som kanskje er litt mer glemt i dag er Opel Kadett GSi. GSi står for Grand Sport injection – og var en betegnelse Opel bare brukte på noen få modeller: Manta GSi, Astra GSi og Corsa GSi

Kadett fra midten av 80-tallet er i utgangspunktet ikke den mest attraktive modellen på veteranbil-markedet. Men så snart det er et GSi-merke på den, stiller saken seg helt annerledes.

Akkurat nå er det en slik bil til salgs i Norge – og du skal trolig lete lenge, både i inn- og utland-, for å finne en GSi som er i like god stand som denne.

Topp 10: De råeste bilene fra Opel

960 kilo

1986-modellen er utstyrt med 1,8-liters motoren på 116 hk. Det høres lite ut etter dagens målestokk. Men husk at bilen kun veier 960 kilo. Så dette flytter seg!

Spoileren og GSi-merket på bakluka røper at dette er noe ganske annet enn en vanlig Kadett. Foto: Privat

I annonsen står det at en eldre dame (!) har hatt bilen i 33 år. Den har dessuten kun gått 91.000 kilometer.

– Jeg kjøpte den for en måned siden, men må selge den på grunn av bryllup, forteller selger, Kenneth Myran.

Bildene indikerer at bilen har blitt stelt pent med. Den ser rett og slett uforskammet bra ut! Disse bilene er ofte veldig utsatt for rust, men bildene indikerer i alle fall at det ikke er noe stort problem her.

Dette er de glemte GTI-bilene fra 80-tallet

Digitale instrumenter

Mange av GSi-ene var nettopp hvite, slik denne bilen er. GSI-merke på bakluka, egne felger, en annerledes frontfanger med spredere, annerledes bakfanger og spoiler bak var noen av de visuelle endringene som skilte den fra de vanlige Kadettene.

Innvendig er det noe så sjeldent som digitale instrumenter! Ikke helt slik vi er vant med i dagens biler, men langt mer futuristisk enn de analoge instrumentene som var vanlig på 80-tallet.

GSien har også egne sportsseter, som forøvrig ser mer eller mindre strøkne ut. Og bilen er faktisk registrert for fem personer!

Dette er "hotte" saker – se hva denne 205 GTIen ble solgt for!

Har fått bud

Selger opplyser til Broom.no at det har kommet inn bud på 85.000 kroner. Prisantydning er 95.000 kroner.

Mye tilsier at en slik bil neppe vil gjøre annet enn å stige i pris i årene som kommer, forutsatt at den tas vare på.

Markedet for veteranbiler har vært gunstig i Norge i flere år, fordi prisene har vært nesten kunstig lave. I utlandet blir ofte slike biler høyere verdsatt enn her hjemme.

Sven bygget Fiaten sin slik han tror Abarth ville ha gjort det

Deter ikke mye som skulle tilsi at dette interiøret tilhører enn 33 år gammel bil! Foto: Privat

Klikk her for å se hele annonsen

Men GSi-navnet var ikke dødt

Det skal sies at det gjerne er 2-literen med 16 ventiler og 150 hester som er den aller mest etterspurte GSi-utgaven. Med denne klarte GSien 0-100 km/t på under åtte sekunder.

Men som sagt, mange av disse bilene har blitt borte med årene. Og når det dukker opp en slik mulighet som bilen vi omtaler her, bør man ikke henge seg opp i at det er 1,8-literen.

GSi-navnet levde fram til rundt årtusenskiftet. Men så ble det erstattet av OPC - som ble navnet på de mest sportslige modellene til Opel.

Slik var det faktisk helt fram til nye Insignia kom på markedet. Da pustet man nemlig liv i GSi-navnet igjen. Nå får du faktisk Insignia GSi både som sedan og stasjonsvogn.

Noen som har savnet Kadett GSi?

Italiensk veteranbil – sjekk denne

Lancia: – Ville det vært lønnsomt å bli importør av dette merket

I klippet under kan du se en annen 80-talls helt i svært god stand!