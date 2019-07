De vil ikke be om isolasjon eller brev- og besøksforbud for ham.

Klokken 13 starter fengslingsmøtet mot Najmuddin Faraj Ahmad, også kalt mulla Krekar.

Hans forsvarer Brynjar Meling opplyser til TV 2 at påtalemyndigheten kommer til å be om fire ukers varetekt for hans klient.

Selv vil Meling be om løslatelse.

Pågrepet mandag

Mulla Krekar ble funnet skyldig i terrorplanlegging og dømt til tolv års fengsel mandag. Han ble pågrepet av PST samme kveld og framstilles onsdag for varetektsfengsling.

En mann i 40-årene, bosatt i Østfold, ble dømt til ni års fengsel, mens en mann i 40-årene, bosatt i Buskerud, ble dømt til sju år og seks måneder i fengsel.

PST opplyser til NTB at det ikke er funnet grunn til å pågripe disse to.

Kan ta tid

Italia har tidligere sendt ut internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse på alle de tre, men har ikke bedt Norge om å utlevere dem.

– Vi har ikke mottatt noen slik begjæring, opplyser fagdirektør Guttorm Aanes i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB onsdag formiddag.

Utleveringslovens paragraf 2 beskytter uansett de to mennene i 40-årene mot utlevering, ettersom de begge er innvilget norsk statsborgerskap.

Borgarting lagmannsrett har derimot slått fast at mulla Krekar, som ikke er norsk statsborger, kan utleveres, og Høyesterett har opprettholdt den kjennelsen.

Det er imidlertid et åpent spørsmål om utlevering til Italia kan finne sted før dommen er rettskraftig. Ankemulighetene er mange i Italia, og dette kan ta over ti år.