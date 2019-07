Selv om utvalget stadig blir større og mer varierende, forbinder nok de færreste av oss elbilen med spektakulære ytelser og tøft design.

Ok, Tesla har noen brennkjappe modeller på markedet, men det er likevel godt unna en superbil – hva gjelder kjøreegenskaper og design.

De siste par årene har vi imidlertid også en spennende utvikling av elektriske super- og hyperbiler. Ikke bare kommer Tesla Roadster til å bli en av verdens raskeste serieproduserte biler, men også andre produsenter kaster seg på den elektriske bølgen.

Tøffing fra Lotus

Nå kommer den snart til å få knallhard konkurranse fra britiske Lotus – et merke vi sjelden hører fra.

Engelskmennene har nemlig akkurat vist oss de første bildene av den helt ferske elbilen Evija. Her ser det ikke ut til at det er spart på noen ting. Verken når det kommer til ytelser eller design.

Bilen skal produseres fra 2020, og blir enkelt og greit en av de heftigste bilene det er mulig å oppdrive med hvite skilter.

Lotus sin første elbil blir også en av verdens kraftigste. Dette er galskap på fire hjul!

2.000 hestekrefter

Designet er utvilsomt en superbil verdig. Det er også bilen for øvrig. Blant annet er hele karosseriet bygget i karbonfiber. Bilen måler 4,45 meter i lengderetning, er akkurat to meter bred og veier 1.680 kg. Sistnevnte er egentlig ikke så imponerende med tanke på bilens størrelse og utelukkende bruk av karbon.

Hele karrosseriet er bygget i karbon.

Vekten på nesten 1,7 tonn kompenseres derimot med en nesten uvirkelig kraftpakke. Her har Lotus utstyrt bilen med hele fire elmotorer, som driver hvert sitt hjul.

Hver motor yter 500 hk, som betyr en samlet effekt på vanvittige 2.000 hestekrefter! Det er nøyaktig 86 flere enn i Rimac Concept Two.

Dreiemomentet skal det heller ikke stå på. Her snakker vi 1.700 Nm.

Lynrask

Lotus har som mål at nye Evija skal bli verdens sterkeste produksjonsbil. For eksempel skal 0-300 km/t gå unna på under ni sekunder! Det er astronomisk fort.

Til sammenligning bruker hyperbilen Bugatti Chiron over 13 sekunder på samme øvelse.

0-100 km/t er oppgitt til under tre sekunder, mens toppfarten skal overstige 320 km/t.

Bare for å legge til en liten øvelse til: 100 – 200 km/t skal være i mål på under 3 sekunder. Det forteller litt om hvor eksplosiv den elektriske hyperbilen kommer til å bli. Så får det bare være at all dramatikk skjer uten noen form for lyd. I så fall er det snakk om et falsk lydbilde…

Nå begynner vi å snakke! Lotus Evija henter mange elementer fra deres motorsport-satsning.

Fulladet på 9 minutter

Med 2.000 hestekrefter, kreves det naturligvis en kraftig batteripakke. Evija får 70 kWt kapasitet. Her skal batteripakken kunne ta i mot hele 800 kW, noe som er brutalt i seg selv.

Lader du med 800 kW skal det kun ta ni minutter å fullade et tomt batteri. Benytter du derimot en lader på 350 kW, skal det ta 12 minutter å fylle batteripakken til 80 prosent.

Rekkevidden på bilen skal under «normal» kjøring være rundt 400 kilometer, etter WLTP-standarden. Men kjører du bilen som den er ment for, vil rekkevidden forsvinne ganske raskt …

Dette er et godt stykke unna elbilene vi ser i Oslo-gryta...

Fra 18 millioner kroner

Det skal kun bygges 130 eksemplarer av Evija, med produksjonsstart neste år. Og som du allerede har skjønt blir dette svært kostbare saker.

Startprisen i England er 1,7 millioner pund før avgifter. Med dagens kurs tilsvarer det rundt 18 millioner norske kroner. Dersom dagens elbil-fordeler beholdes i Norge, vil det faktisk si at du ikke trenger å betale en eneste krone i avgifter på superbilen med 2.000 hestekrefter.

Bilen har fem ulike kjøremoduser: Range, City, Tour, Sport og Track.

Dersom nye Evija skulle friste, og du har de 18 millionene klare på konto, må du huske på én viktig ting: Lotus krever nemlig at du reserverer bilen på forhånd og betaler et depositum på nesten 2,7 millioner kroner.

For summen av bare depositumet kan du faktisk kjøpe 9 ulike Nissan Leaf. Men så var det dette med at moro gjerne koster litt penger da.

Se video av den spektakulære elbilen fra Lotus her: