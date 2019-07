En tilfeldighet gjorde at Monica ble blodgiver

De sitter på rekke og rad, giverne ved blodbanken på Haukeland sykehus i Bergen.

Vanligvis er fellesferien en slunken tid, der mange er bortreist eller får karantene fordi de har besøkt land som gjør at blodbanken ikke kan ta imot blodet fra de reisende.

Onsdag er derimot «en god tappedag», ifølge personellet ved Blodbanken. En av dem som gir så det monner, er Monica Hostad.

Hun har gitt blod i mange år, men det var helt tilfeldig at nettopp hun skulle bli blodgiver.

– Jeg skulle egentlig ringe noen jeg kjente, men jeg hadde slått feil telefonnummer og kom til blodgiversentralen. Jeg sa «unnskyld, jeg har nok ringt feil nummer», men da fikk jeg til svar at «nei, her er det ingen som ringer feil».

– Så da var det bare å slå til?

– Hehe, ja, du kan si det slik. Nå har jeg vært blodgiver i mange år, og det er kjempeflott at det blir flere, sier Hostad.

Blod: Hvem kan gi til hvem? I Norge er fordelingen omtrent 49 prosent A

8 prosent B

4 prosent AB

39 prosent O Det har ingen helsemessig betydning for deg hvilken blodtype du har, men ved en blodoverføring må blodtypene til giver og mottaker passe sammen. Her ser du hvem som kan gi til hvem: Blodtype A - Kan gi til A og AB, og motta fra A og O.





Blodtype B - Kan gi til B og AB, og motta fra B og O.





Blodtype AB - Kan motta fra alle, men bare gi til andre med AB.





Blodtype O - kan gi til alle, men bare motta fra andre med O. Kilde: Store Norske Leksikon og omhelse.no.

Rekordmange innmeldinger

Og flere kan det bli. Nå kan Røde Kors nemlig melde om rekordmange innmeldte blodgivere i juni. Hele 5.600 personer har meldt sin interesse, og det er en dobling sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det synes vi er veldig gledelig. Vi har behov for disse 30.000 nye giverne hvert eneste år, så nå får vi bare håpe at denne trenden fortsetter ut året slik at vi klarer å opprettholde beredskapen vi trenger, sier enhetsleder Ivar Stokkereit i Røde Kors.

Enhetsleder Ivar Stokkereit i Røde Kors sier det er utrolig gledelig at så mange nye vil gi blod. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Totalt trengs det 100.000 blodgivere hver eneste år for å dekke behovet. 20.000 givere faller fra av diverse årsaker, og derfor har helsemyndighetene som mål om å få 30.000 nye givere årlig.

Stokkereit sier mange kanskje tror at blodoverføring brukes mest i forbindelse med store ulykker og katastrofer, men han opplyser at halvparten av alt blodet går til behandling av kreftpasienter.

– Årsaken til økningen kan skyldes at vi hadde en stor markering i forbindelse med den internasjonale blodgiverdagen i juni. Dessuten ser vi at flere melder sin interesse når vi har store kampanjer og fokus på saken i media, sier Stokkereit.

Med den nye «Blodbanken»-appen, skal det bli enklere enn noensinne å både gi blod, og teste seg om man oppfyller kriteriene for å bli giver. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Slik blir det enklere å gi blod

I tillegg har helsemyndighetene sluppet en splitter ny app ved navn «Blodbanken». Denne skal gjøre det enklere for folk flest å bli giver.

– En god del blir dessverre avvist når de kommer opp hit, fordi de ikke tilfredsstiller de kravene som må til for å kunne gi blod. Dette kan de nå finne ut på forhånd ved å ta en test i denne appen. Det viktigste er at man er mellom 18 og 65 år, veier mer enn 50 kilo og er frisk, sier driftsleder Anne Sellevoll ved Blodbanken på Haukeland Universitetssykehus.