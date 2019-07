Det er bare et par år siden Mercedes lanserte sin aller første pickup. Den hadde en storstilt verdenspremiere i Sør-Afrika.

Ettersom markedet for mellomstore pickup-er er relativt stort rundt om i verden, var forventingene til bilen store. Her skulle Mercedes entre pickup-segmentet med en premium bil – selv om X-Klasse deler plattform med den lagt mer folkelige Nissan Navara og Renault Alaskan.

Skuffende salg

Helt siden lanseringen har Mercedes vært tydelig på at X-Klasse skal skille seg tydelig fra konkurrentene i klassen, og tilby det lille ekstra.

Derfor har man investert så mye som én milliard Euro i bilen. Blant annet er det utviklet et mer komfortabelt understell, i tillegg til at interiøret er mer påkostet enn hos «søskenbarnet» fra Nissan.

Samarbeidet med Nissan ser ikke ut til å ha blitt en stor suksess for Mercedes når det gjelder denne modellen.

Hvis vi ser på det internasjonale salget på X-Klasse, er ikke det spesielt imponerende. I følge Automotive News, solgte bilen 16.700 eksemplarer i Europa, Australia og Sør-Afrika – gjennom hele 2018.

Til sammenligning solgte Ford Ranger over 50.000 eksemplarer alene bare i Europa samme år.

Paradoksalt nok selges ikke Mercedes X-Klasse i USA, som virkelig er et stort pickup-marked. Det handler rett og slett om at bilen er i mellomklassen, og ikke er stor nok for amerikanerne.

Mercedes har brukt mye penger på å gjøre X-Klasse til "sin egen".

Offisiell: Dette er nye Mercedes X-Klasse

Legges trolig ned

X-Klasse har ikke blitt den suksessen Mercedes håpet på. I følge kilder i Daimler-konsernet, som Automotive News har vært i kontakt med, vil modellen trolig legges ned.

Her handler det om å kutte kostnader.

­– Nyttekjøretøy har alltid vært viktig for Mercedes og noe de satser stort på. Det overrasker meg derfor om ryktene om at X-Klasse skal legges ned stemmer. Mercedes pleier ikke å gi seg så lett, forteller Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Han var selv tidlig ute med å teste bilen, og innrømmer at Mercedes-følelsen kanskje ikke var helt fullkommen.

– Da jeg testet bilen følte jeg det var en liten nedtur. Snarveiene var litt for mange og slektskapet til Nissan Navara, som bilen strengt tatt bygger på, var litt for tydelige. Kanskje resultatet hadde blitt bedre og suksessen større, dersom Mercedes hadde bygget sin helt egen pickup? Jeg tror det, avslutter Benny.

Pickup-drømmen: Arbeidshestene som bare stiger i pris

Terreng-maskin

I Norge leveres X-Klasse med tre ulike motoralternativer, alle med diesel. Her snakker vi enten om en 2,3-liter på 163 eller 190 hk, samt X 350 d. Sistnevnte har en 3-liters V6-er på 258 hk.

Der de fleste pickupene tidligere var temmelig primitive kjøretøy, har det skjedd mye med både komfort og kjøreegenskaper de siste årene. Det er X-Klasse et godt eksempel på.

Bilen har blant annet Mercedes sitt Dynamic Select-system som standard. Det betyr at du kan velge mellom fem kjøreprogram som endrer motorens egenskaper, turtall for girskift og ECO start / stopp. De fem kjøreprogrammene er; Komfort, ECO, Sport, Manuell og Offroad.

Bilen har i tillegg tre ulike valgmuligheter for 4x4-systemet: 4MAT for normal kjøring på vei, 4H for økt trekkraft, samt lavserien 4L, med reduksjonsgiring, primært for krevende kjøring i terreng. I tillegg har bakakselen differensialsperre. Med andre ord: Her skal du komme deg fram!

I Norge starter prisene på 478.000 kroner. Da er får du to seter, 163 hk og manuell girkasse.

Ny topputgave av Mercedes-tøffingen.

Mye utstyr

Til en pickup å være er X-klasse godt utstyrt med blant annet «Command Online»-system, inkludert live trafikk-oppdatering.

Bilen har også den samme 8,4-tommers infotainment-skjermen som vi kjenner fra andre Mercedes-modeller, og som kan betjenes ved hjelp av talekommando eller en berøring.

I tillegg er 360-graders kamera på plass sammen med automatisk nødbrems, filskift-varsler og trafikkskiltgjenkjenning, for å nevne noe.

Her kan du lese hele vår test av X-Klasse.

Se mer av X-Klasse i videoen under: