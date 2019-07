Representantenes hus fordømmer Trumps «rasistiske tvitring»

Trump har i flere dager presset på for at ingen republikaner skulle stemme for resolusjonen. Den er bare symbolsk og får ingen juridiske følger, men at de aller fleste republikanere stemte imot, tyder på at den ikke vil koste ham noe blant hans konservative støttespillere.

Likevel regnes det for bemerkelsesverdig blant amerikanske kommentatorer at Kongressen formelt fastslår at USAs president er en rasist. En tilsvarende resolusjon har ingen sjanse i Senatet, der republikanerne har flertall.

Beiler til basen

Flere kommentatorer sier at Trumps tvitring mot de fire representantene langt fra var noe uhell, og at han tvert imot var ute etter å beile til sine mest konservative kjernetropper.



(TV 2 / NTB)