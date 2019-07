Se reportasjen med Tutta i videovinduet øverst.



20 måneders mammaperm er over. Det er mer enn 600 dager siden sist Suzann Pettersen spilte en golfturnering, men denne uken gjør Tutta comeback i LPGA-touren og Dow Great Lakes Bay Invitational.

– Jeg begynner faktisk å glede meg skikkelig, sier hun når TV 2 møter henne i Orlando.

– Jeg har lagt ned masse hardt arbeid, og kommet til det punktet hvor jeg synes det er dødskult å dra ut på trening. Jeg synes det er sykt gøy bare å gå og spille. Jeg har sommerfugler i magen.

– Veldig mye å hate ved golf

I august i fjor ble Tutta mor for første gang. Og 38-åringen innrømmer at veien tilbake til golfbanen har vært hard.

– Det tok litt tid å få interessen i gang igjen. Det var sikkert fordi jeg var ute så lenge. Jeg var veldig avkoblet med alt som hadde med golf å gjøre den første tiden som nybakt mamma. Så det tok litt tid å komme i gang, og jo mer jeg trente, jo mer frustrert ble jeg. Og den frustrasjonen hadde jeg i hvert fall ikke savnet.

– Selv om du elsker å spille golf, så er det veldig mye du hater ved det. Og det er nettopp disse situasjonene hvor ingenting stemmer, kroppen ikke lytter, detaljer og justeringer du gjør ikke sitter… Da tenker du deg om i hvert fall tre ganger når du vet at den største gullmedaljen sitter hjemme og tenker på deg. Men jeg har kommet meg over kneiken.

Og nå høster hun belønningen.

– Jeg merker i hvert fall at jeg har noen skills, og at jeg har spilt golf før. Det er litt betryggende å vite at ting begynner å føles riktig.

SPILT GOLF FØR: – Jeg merker at jeg har noen skills, sier Suzann Pettersen til TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten

Golf-fremtiden er uviss

Til tross for at hun nå gjør comeback, er hun i tvil om fortsettelsen. Denne ukens turnering kan være henne siste.

– Jeg har sagt til meg selv at jeg skal legge alt av krefter og energi til rette for at jeg skal kunne stille best mulig. Kanskje har jeg fått sånne supermamma-krefter. Jeg håper på det.

For mye har endret seg i livet til Tutta etter at hun fikk lille Herman. Da TV 2 møtte henne i januar nøt hun mammarollen og var usikker på om hun noen gang kom til å konkurrere igjen.

Nå gjør hun comeback, men det er usikkert hvor lenge hun vil fortsette idrettskarrieren.

– Å få barn er egentlig bare en berikelse i en hverdag hvor du egentlig driver med det du elsker mest, og så kommer du hjem og har det som betyr mest for deg i livet også hjemme. Så du får egentlig i pose og sekk, med alt du elsker her i verden. Egentlig er jeg bare veldig heldig, så jeg har lyst til å teste hvordan det vil funke.

– Vi får se. Herman elsker golfballer, så det er kanskje en god start…