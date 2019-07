Ryoyu Kobayashi (22) var i sin egen klasse i forrige hoppsesong. Verdenscupvinneren sanket inn den ene premien etter den andre etter å ha vunnet 13 individuelle renn, men det er tydeligvis ikke helt ufarlig.

Via sin Instagram-konto informerer japaneren om en skade av det meget spesielle slaget.

Troféet han vant i Willingen i februar har en pyramideform, og den spisse toppen har nå skapt trøbbel for Kobayashi. Den seiersvante japanerens peishylle er muligens full, for Kobayashi skriver at premien sto på gulvet ved siden av sengen.

Japaneren skriver at han stakk seg på troféet da han skulle ut av sengen på morgen. Dermed fikk han et solid kutt på baksiden av leggen og måtte sy fem sting.

Hopperens sommersesong begynner kommende helg i Polen, men der skulle Kobayashi uansett ikke være med. Trolig er japaneren tilbake til konkurransene på hjemmebane i slutten av august.

Det er for øvrig ikke første gang Kobayashi-familien har hatt uhell med troféer. Storebror Junshiro (28) har kun én seier i verdenscupen, men det troféet ble knust under et jordskjelv i 2018. Senere samme år fikk japaneren utdelt en ny kopi da han returnerte til polske Wisla.

Ryoyu Kobauyashi vant verdenscupen i 2018/19 med over 700 poeng ned til Stefan Kraft på andreplassen. Junshiro Kobayashi endte på 19. plass.