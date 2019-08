Nissan Leaf ble Norges mest solgte bil i fjor. Andre generasjon av Nissans elbil traff markedet perfekt her hjemme. God kombinasjon av pris, økt rekkevidde, plass og mange eksisterende Leaf-eiere som var klare for å bytte bil, var viktige bidrag til suksessen.

I tillegg kunne Nissan levere biler fort. Dermed var suksessen et faktum.

Så langt i år har det imidlertid bremset kraftig opp. Leaf er forbikjørt av tre biler, nemlig Tesla Model 3, Volkswagen Golf og BMW i3. Leaf-salget har falt med mer enn 40 prosent.

Men Nissan har et trumfkort i ermet. En oppgradert utgave med blant annet større batteri og bedre rekkevidde.

Den koster fra 346.000 kroner. Er den god nok til å ta igjen noe av forspranget til de tre andre? Det skal vi finne ut nå.

Det er under "skallet" man finner de største nyhetene.

Hva er nytt her?

Ved første øyekast ser den helt lik ut som den forrige. Ved andre og tredje øyekast også. Ganske enkelt fordi endringene utenpå er nesten ikke-eksisterende.

Det viktigste er en større batteripakke på 62 kWt, en økning på 22 kWt og det merkes godt. Rekkevidden har økt med 42 prosent, det offisielle tallet nå er 385 kilometer, etter WLTP-målemetoden.

Nissan har også doblet ladekapasiteten, opp til 100kW. Det betyr at du kan lade den betydelig kjappere, så lenge laderen kan levere nok strøm. Elmotoren er også større. Den yter nå 215 hestekrefter, mot 150 i utgaven med 40 kWt.

Bilen har blitt kjappere og fått høyere toppfart. 0-100 km/t går på på 7,3 sekunder, mens toppfarten er på 157 km/t.

Innvendig har Leaf fått en ny, større infotainmentskjerm. Den har økt fra 7 til 8 tommer og inneholder en del nye og forbedrende funksjoner. Denne Leaf-utgaven er nå også tilgjengelig med egen mobil-app.

Bakkeklaringen er redusert bittelitt, på grunn av det nye og større batteriet som må ha plass under gulvet.

Eneste utvendige kosmetiske forskjell er litt endret frontspoiler.

Les vår hovedtest av Nissan Leaf her:

Ny, større skjerm med flere funksjoner, samt mobil-app er nytt på denne utgaven.

Hva er styrker og svakheter her?

Da vi testet Leaf for første gang - se linken over - hadde vi noen bemerkninger. Nå virker det nesten som vi er bønnhørt. For en del av det vi da satte fingeren på, er forbedret.

Selvfølgelig er større batteri og lengre rekkevidde viktig for mange. At ladekapasiteten dobles er også et stort pluss. Et annet pluss er at Nissan med den nye og sterkere elmotoren ser ut til å ha klart å redusere strømforbruket betraktelig. Det har mer å si for rekkevidden enn hva mange kanskje er klar over.

Om en Nissan Leaf har 150 eller 215 hestekrefter og hvor for den går fra 0-100 km/t, tror jeg bryr den gjengse kjøper midt på ryggen.

App og nytt infotainment-system er og bra. Men skjermen er svært lysfølsom og i sterkt sollys knapt leselig. Synd.

Plassen er like god som den har vært, der er det ingen forskjell. Ei heller på kjøreegenskapene som ikke oppleves som særlig inspirerende. Styringen er fortsatt like ullen. Men komforten er god og støynivået behagelig lavt.

Også frontspoileren er ny, men det er ikke så lett å se ...

Hva koster den?

Nissan Leaf koster fra 278.000 kroner, da med minste batteri på 40 kWt og laveste utstyrsgrad. Den velutstyrte topputgaven Tekna med dette batteriet koster rett over 300.000 kroner.

Med det store batteriet og de andre oppdateringene som finnes på den nye med 62 kWt, har prisene økt til 346.800 kroner, for N-Connecta utgaven, som er godt utstyrt. Toppmodellen, som vi kjører, koster fra 375.000 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Tesla Model 3 er kanskje ikke den første konkurrenten man tenker på her, men fakta er at denne i Standard Range RWD-utgave med bakhjulsdrift er veldig lik størrelsemessig, og de koster det samme.

De mest opplagte konkurrentene er nok allikevel Kia e-Niro, Hyundai Kona og Opel Ampera-e

Vil naboen bli imponert?

Nei, det vil han eller hun neppe. Det betyr ikke på noen måte at bilen er dårlig. Men den er veldig "vanlig". Rundt 15.000 eksemplarer går på norske veier allerede. Naboen vil heller ikke, med mindre han er Nissan-kjenner, se at dette er den nye og oppgraderte utgaven. Den blir dermed fort en i mengden, uten at det er noe feil med det.

Det er kanskje feil å si tilhengerfeste, men en bagasjekrok kan den leveres med.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide er det over 8.000 omtaler skrevet av norske bileiere. Nesten 100 Leaf-eiere har lagt inn erfaringene med nettopp sin bil.

Broom mener:

Nissan Leaf er på sett og vis elbilens svar på "Folkevogna". Enkel, på en positiv måte, grei og ujålete som den er. Og så vanlig at du knapt ser den, med mindre den kjører over tærne dine.

Forbedringene som nå er gjort er kjærkomne. Særlig dette med batteri, lading og ikke minst strømforbruk. Noe vi satte spørsmålstegn ved på den første testen vår. Den ble riktignok gjort med snø og vinter, men vi var ikke veldig imponert da.

Nå har vi et behagelig strømforbruk, selv om vi ikke på noen måte kjørte på sparebluss. Bilen kalkulerte selv lengre rekkevidde enn det som er oppgitt basert på forbruk. Det liker vi. Vi liker også det nye infotainmentsystemet. Definitivt fremskritt, men ikke på Tesla-nivå.

Den nye appen – fikk vi ikke prøvd...

Det er liten tvil om at forbedringene har gjort bilen godt. En allerede god bil har blitt bedre. Men også dyrere. For smaker det, så koster det. Nærmere bestemt 70.000 kroner om du velger å oppgradere fra Tekna med 40 kWt batteri, til samme utgave med 62 kWt batteri. Om det er verdt det, bør du bruke noen minutter på å tenke gjennom før du bestemmer deg. Det er helt på grensen til for dyrt...

Det at en Tesla Model 3 faktisk koster det samme, tror vi også noen kommer til å tenke på. Oppgraderingen vil nok gi litt ny fart i Leaf-salget. Det fortjener bilen. At den vil være med å kjempe på Topp 5, som Norges mest solgte, er ikke akkurat rakkettforskning, men vi tviler på at denne når helt til topps i år.

Innvendig er bilen komfortabel og stillegående.

Visste du at:

- Den første Nissan Leaf-modellen ble lansert i 2010 og dermed feirer 10 år neste år?

- Leaf allerede i 2013 var den tredje mest solgte bilmodellen i Norge?

- Nissan Leaf var den første elbilen som vant tittelen "Årets bil i Europa" i 2011?

Nissan Leaf 62 kWt Motor: Elektrisk. Effekt: 215 hk / 340 Nm. 0-100 km/t: 7,3 sek. Toppfart: 157 km/t. Batteri: 62 kWt. Rekkevidde: 385 km, WLTP. L- B -H: 449, 178 og 154 cm. Bagasjerom: 420 liter. Pris fra: 278.000 kr. Pris testbil: 375.000 kr.



