Den chilenske stjernen har ikke slått ut i full blomst etter overgangen fra Arsenal til Manchester United i januarvinduet i 2018. Men Ole Gunnar Solskjær tror fortsatt at 30-åringen kan bli en suksess på Old Trafford.

Angrepsspilleren visste glimt av gammel storhet under sommerens Copa America, der Chile endte opp på fjerdeplass.

– Det gir meg tro. Vi vet hva han er kapabel til. Vi må finne frem til den toppspilleren han er. Han kan score 20 mål for oss om vi får ham i gang, sa Solskjær under et pressemøte før onsdagens kamp mot Leeds.

– Alexis har skapt overskrifter siden han kom hit. Han hadde en fantastisk periode i Arsenal. Vi vil få ham til å score mål på Old Trafford igjen.

Nordmannen lot seg imponere av det Sánchez viste for landslaget sitt i sommer. Han noterte seg for scoring både mot Ecuador og Japan. Det var for øvrig like mange mål som han scoret for Manchester United i hele forrige sesong.

– Vi så nivået hans i Copa America. Han har ikke levert jevnt nok, men han har slitt med skader siden jeg kom hit. Han har kvalitet. Forhåpentligvis klarer han å bli mer stabil. Han har hatt tre ukers ferie etter Copa America, og forhåpentligvis er han helt frisk etter skaden.

Hyller Pogba

Den tidligere Arsenal-stjernen er fortsatt på ferie og vil ikke være med i treningskampen mot Leeds. Det er derimot den mye omtalte Paul Pogba.

Til tross for de mange ryktene om at franskmannen er på vei bort fra Manchester United, vil Ole Gunnar Solskjær bygge laget rundt franskmannen.

– Paul er en fantastisk spiller, et fantastisk menneske og har alltid vært veldig proff, sa Solskjær om hans franske stjerne.

Pogba fikk en omgang mot Perth Glory lørdag, men har vært mest i søkelyset de siste ukene grunnet agenten Mino Raiolas uttalelser om at Pogba vil forlate klubben.

– Jeg har tidligere sagt at om han er med i troppen, vil jeg bygge laget rundt ham. Jeg har ikke endret meg mye siden den gang, så det gjelder nå også, sa Solskjær, som la til at de ikke har fått noen bud på 26-åringen.

– Vi vet at Paul har blitt kritisert av enkelte, men han er elsket av mange flere.

I tillegg sa Solskjær at klubben jobber med å få inn en eller to spillere til før overgangsvinduet stenger, men:

– Som jeg har sagt tidligere har også markedet endret seg. Prisene har steget, sa Solskjær, som bekreftet at de må erstatte Romelu Lukaku om han selges til Inter.

(©NTB/ TV 2)