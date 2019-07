Fotballryktene: – Han vraker Tottenham og går til Arsenal

Sky Sports skriver at Atléticos argentinske angriper Ángel Correa er tilbudt Tottenham som en del av Trippiers overgang til spanjolene.

Ifølge Fox Sports skal Arsenal ha sendt en klubblege til Brasil for å undersøke Everton (23). Unai Emery skal ha pekt seg ut en overgang for Gremio-angriperen ettersom Wilfried Zaha virker å bli for dyr.

Manchester United kobles stadig til Sporting CP-kaptein Bruno Fernandes (24). Independent skrev tidligere denne uken at en avtale kunne komme i stand innen de neste tre ukene, og i dag skriver Mirror at Ole Gunnar Solskjærs klubb har lagt inn et «big-money offer».