I en Instagram-post tirsdag kveld gir Sarah Hyland fansen den romantiske beskjeden.

– Kan ikke spise, kan ikke sove. Søk mot stjernene, over gjerdet og mot alle verdens ting, skriver hun i innlegget med en rekke bilder på en idyllisk strand.

På et av bildene går Adam ned på kne foran en tilsynelatende sjokkert Hyland. Neste bilde viser hun stolt frem ringen, etterfulgt av flere romantiske bilder.

Sarah Hyland fikk fart på karrieren i suksess-serien Modern Family, hvor hun spiller tenåringsjenta Haley Dunphy.

I 2017 ble det kjent at hun og Wells Adam, tidligere deltaker i det amerikanske showet «The Bachelorette», var et par.

Åpen om arr på kroppen

Tidligere gikk Hyland offentlig ut med hennes alvorlige helsekamp.

I et portrettintervju med Self Magazine avslørte 28-åringen at hun tidligere har gjennomført to nyretransplantasjoner.

Hyland ble født med nyredysplasi. Det vil si at organet har hatt en unormal utvikling helt fra hun var barn.

I 2012 fikk hun en av farens nyrer, men den avviste kroppen noen år senere.

– Var veldig deprimert

Hyland fortalte at hun slet psykisk, fordi hun ikke ønsket at kroppen skulle avvise den nye nyren. Gang nummer to fikk hun organet fra broren, og fryktet at kroppen skulle avstøte den på ny

– Jeg var veldig deprimert. Når et familiemedlem gir deg en ny sjanse til å leve, og det mislykkes, føles det nesten som at det er din feil. Det er det ikke, forteller hun til bladet.

Hun har også operert for både endometriose og brokk. Til sammen betyr dette 16 operasjoner så langt i livet hennes. At hun har fysiske og psykiske arr, tror hun har gjort henne sterkere.