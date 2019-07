Den britiskfødte sangeren, gitaristen og låtskriveren hadde kreft og sovnet inn i familiens hjem i Johannesburg tirsdag ettermiddag. Det opplyser manageren Roddy Quinn til statlig kringkasting i Sør-Afrika.

Clegg fikk kallenavnet «den hvite zulu» og trosset rasebarrierer under det sørafrikanske apartheidregimet, som sensurerte ham. Clegg behersket både språket, kulturen og zuludansens rytmer og trosset raseskillelovene med sine sammensatte band.

Mandela-hyllest

Han leverte et solid bidrag til soundtracket for kampen mot apartheid og Sør-Afrikas overgang til demokrati i 1994.

Låten «Asimbonanga» tilegnet han i 1987 den fengslede Nelson Mandela, mannen som skulle bli Sør-Afrikas første president sju år senere. Tittelen betyr «Vi har ikke sett ham» på zulu, og sangen var den første som åpent tok til orde får i slippe Mandela fri. Myndighetene forbød låten, men den ble en nasjonal hit.

Under det hvite minoritetsstyret fikk Clegg også en internasjonal tilhengerskare, og han er hyllet for å ha brukt musikk som en samlende kraft. Karrieren strakte seg over fire tiår, og Clegg solgte over fem millioner album og fikk en lang rekke internasjonale priser.

En siste turné

Clegg ble diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen for fire og et halvt år siden. Musikeren fremsto både energisk og lidenskapelig på tross av sykdommen, og i 2017 gjennomførte han sin «Final Journey Tour» i flere land.

– Musikken hans hadde evnen til å forene mennesker på tvers av raser. Clegg har etterlatt et uutslettelig merke i musikkindustrien og i folkets hjerter, sier Sør-Afrikas regjering i en uttalelse tirsdag kveld.

Også fra musikerkolleger strømmet hyllestene inn etter at dødsbudskapet ble kjent. Clegg var et «musikk-ikon og en ekte sørafrikaner», heter det blant annet fra Soweto Gospel Choir.

