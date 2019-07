Tirsdag var den første hviledagen i årets Tour de France. Den ble litt annerledes enn Kristoff hadde sett for seg.

– Jeg har slitt litt med tannverk, så jeg skal til tannlegen etter pressetreffet. Jeg tror det er en fylling som har sprukket eller noe, for jeg har sykt mye ising i tennene når jeg spiser, sa Kristoff til TV 2.

– Ofte på kveldene når jeg ligger og slapper av så må jeg ta en Paracet eller Ibux for at det ikke skal verke, fortsatte han.

Kristoff kom ikke godt ut av sidevinden i den tiende etappen mandag, og havnet i en bakre gruppe. Dermed var han ikke med å spurte om seieren, der Jumbo-Visma-rytter Wout van Aert kunne strekke armene i været.

I tillegg til tannlegebesøket har 32-åringen forsøkt å bruke hviledagen på å fortrenge gårsdagens skuffelse.

– Jeg håper at jeg kan rette opp i det onsdag. Det var surt. Jeg hadde sett meg ut den etappen i går faktisk. Når jeg så hvordan det utviklet seg så var det noe som hadde passet meg veldig godt.

– Jeg har prøvd å ikke tenke for mye på i går, og nullstille men…

– Det har gnagd deg litt?

– Ja, i går kveld og i dag så har jeg tenkt på hva det kunne blitt.

Kristoff håper fortsatt å kunne bite fra seg på flere etapper i den siste delen av årets tour.

– Historisk sett har jeg vunnet i andre og tredje uke, og ikke i den første uken. Sånn sett burde jeg ha bedre muligheter nå hvis en ser på hvordan jeg har kjørt tidligere. Det er tre dager igjen for meg i Tour de France, så det er aldri for sent. Men jeg håper at jeg kan klinke til i morgen.