Grøndahl Jansen: – Man føler seg nesten utenfor

Så langt har Tour de France vært et eventyr for Jumbo-Visma. Det så ut til å starte med et mareritt da spurtkanonen Dylan Groenewegen gikk i bakken på første etappe, men i hans fravær spurtet opptrekker Mike Teunissen inn til seier og gul ledertrøye.

På dag to ble det mer jubel da de vant lagtempoen, og på 7. etappe var det Dylan Groenewegens tur til å strekker armene i været.

Da stjernespurteren ikke klarte å henge med helt inn på den tiende etappen, var det Wout van Aerts tur til å knuse konkurrentene i avslutningen.

Fire triumfer på ti etapper, det er ekstremt sterkt, og det kan være flere gode dager i vente for det nederlandske storlaget.

– Terningkast seks

Da er det ganske behagelig for Amund Grøndahl Jansen å trille terningen på Tour-innsatsen så langt.

– Det har nesten vært så godt som det kunne godt. Enn så lenge, tror jeg vi må få terningkast seks, sier Jumbo-Visma-rytteren til TV 2.

Dylan Groenewegen, som sikkert gjerne hadde sett at han hadde flere triumfer selv, er litt mer kritisk.

– Jeg gir det en femmer, men vi kan gjøre det til en sekser. Vi kan vinne mer, sier han.

Faktisk har Groenewegen en ny sjanse onsdag. Nederlenderen må regnes som en av de store favorittene på den etappen. Fredag følger det en tempo-etappe hvor Wout van Aert igjen er en mann å se opp for.

Skulle de lykkes på begge de etappene, vil laget ha vunnet seks av de 13 første etappene. Uavhengig av det, mener van Aert at det allerede nå ikke er nok øyne på terningen.

– Om det var sju på den, så ville jeg valgt sju. Men det er bare seks, gliser han.

– Føler seg nesten utenfor

Men lagkameratenes suksess gjør også at det blir litt vennskapelig kjekling i laget. Med triumfene til van Aert, Groenewegen og Teunissen er Grøndahl Jansen den eneste i opptrekkstoget som ikke har vunnet en Tour de France-etappe.

– Det er så mange som har vunnet etapper i Touren, at man nesten føler seg utenfor hvis man ikke har det, medgir han.

Grøndahl Jansen sykler Touren i den norske mestertrøya, og er sånn sett den eneste som har en drakt som skiller seg ut blant rytterne på laget.

– Vi lo av det i går kveld. Han følte seg bra da han vant det norske mesterskapet, for da var han den som skilte seg ut i spurttoget. Nå er det en annen historie. Han har to uker på seg til å komme på samme nivå, spøker Wout van Aert.

– Ikke mange smuler igjen

Men selv om han selv ikke står med noen etappeseier, så er det selvsagt ingen grunn til å deppe for nordmannen.