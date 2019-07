– Derfor er bobil-ferie det beste

Den store Hymer-bilen ruller inn på Bergen Camping Park. Helt siden 1974 har Hans Christian Iversen feriert med bobil. Nå – 45 år senere – er det rullende huset fremdeles favoritten i ferietiden.

– Det absolutt beste med bobil-ferie er friheten! Se, jeg har ikke klokke på meg engang. Dette er fint, sier Iversen.

Oslo-paret har tatt turen til Vestlandet, og ifølge Gerd Sviland gir bobil-ferier ekstra mange opplevelser.

– Det er praktisk å kunne reise rundt til forskjellige steder, samtidig som vi har med oss alt vi trenger. Det er for all del idyllisk å sitte på et skjær ved hytta hele sommeren, men med bobil kan man oppleve litt mer og treffe nye mennesker, og det er hyggelig, sier Sviland.

Flere årsaker til økningen

Nå virker det som stadig flere nordmenn deler paret sitt syn. Ifølge nye tall fra SSB er det nå 49.000 registrerte bobiler i Norge. Det er en dobling på ti år, og de fleste finnes i distriktene.

– Det har helt klart vært en økning, og vi merker det godt på salget. For noen år siden solgte vi kanskje et par tusen bobiler i året, men de siste årene har vi solgt fire-fem tusen årlig, sier salgssjef Ove Hjortland i Bergen Caravane, som er en av de største leverandørene i landet.

IKKE HARRY: Salgssjef Ove Hjortland i Bergen Caravan sier holdningen til bobil-turister har endret seg i løpet av årene. – Det er ikke harry lenger. Foto: Ivar Lid Riise

Han tror det er flere årsaker til at stadig flere nordmenn kjøper «rullende hytter», som han kaller dem.

– Det er jo en fin måte å reise på, som man kan bruke hele året. Samtidig har nok folk fått bedre råd enn før, og kundemassen har også endret seg helt.

– På hvilken måte, da?

– Holdningen til bobil og campingvogn har endret seg. For en god del år tilbake, var det nok sett på som harry i likhet med grilldress og slikt. Nå har det blitt mer akseptert, sier han.

Flest i Nordland

Av landets 49.000 bobiler er bare 1100 registrert i Oslo. Det gir en bobiltetthet på 1,6 per 1000 innbyggere i Oslo. I den andre enden av skalaen ligger landets tre nordligste fylker, skriver SSB i sin gjennomgang av bobiltallene.

Både Troms og Nordland har mer enn 20 bobiler per 1000 innbyggere, mens Finnmark kommer rett bak med 17.

– Lengre sørover er det Møre og Romsdal som har flest med 16 per 1000 innbyggere. Ellers kan vi legge merke til at det er nokså få bobiler i Hedmark og Oppland, selv om dette åpenbart er fylker med stor spredning i befolkningen, sier seniorrådgiver Vidar Lund i SSB.