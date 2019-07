Fire personer er bekreftet omkommet og tre er savnet etter en sjøflyulykke ved Mistastin Lake i Labrador-regionen i Canada mandag.

Det var totalt syv personer om bord i flyet, som tilhører selskapet Air Saguenay, skriver den kanadiske kringkasteren CBC News.

Selskapet opplyste tirsdag morgen lokal tid at de ikke har oversikt over tilstanden til de tre andre personene som var om bord.

Flyet skulle fra en fiskehytte ved Crossroads Lake ved grensen til Quebec, til en avsidesliggende leirplass ved Mistastin Lake. Da flyet ikke returnerte til Crossroads Lake, ble redningssentralen varslet.

Redningssentralen opplyser at de ble kontaktet klokken 23.30 mandag kveld lokal tid, og at et Hercules-fly ble sent på vingene. I 05-tiden tirsdag morgen ble flyvraket observert fra luften, skriver CBC.

Flyet er av typen Havilland DHC-2 Beaver. Fire fiskere, to guider og en pilot var om bord i flyet, ifølge det nasjonale nyhetsbyrået The Canadian Press.