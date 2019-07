Åpner for å utlevere mulla Krekar til Italia

Like før midnatt natt til tirsdag kom bekreftelsen fra PST: Krekar hadde blitt pågrepet på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Pågripelsen kom etter at mullaen mandag ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging.

Etter pågripelsen er nå det store spørsmålet om Krekar kan utleveres til Italia. Foreløpig har det ikke kommet noen utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter.

– Kommer den begjæringen, så blir den behandlet på samme måte som alle andre, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til TV 2.

– Er det mulig at han blir utlevert til Italia?

– Det er normalt at Norge utleverer utenlandske statsborgere når andre land ønsker å straffeforfølge dem, så fremt dette er land som opptrer i tråd med menneskerettighetene, svarer Kallmyr.

Justisministeren ønsker ikke å svare på om han mener rettsprosessen i Krekar-saken har vært god, men sier på et generelt grunnlag at Italia har akseptert menneskerettigheter på lik linje med Norge, og at han mener landet har et godt rettsvesen.

– De har altså forpliktet seg til å følge de samme menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. Det kan være forskjeller i straffeprosessloven, for eksempel at man kan bli dømt in absentia, men begge land er forpliktet til å følge de samme menneskerettighetene, sier han.

– Kunne aldri skjedd i Norge

Men akkurat de forskjellene i straffeprosessloven tas ikke like lett på hos Advokatforeningen.

– Dette kunne aldri skjedd i Norge. Det er en helt absolutt forutsetning i Norge at skal man gyldig dømme noen til fengsel i mange år, som i denne saken, så må den tiltalte være til stede. Er han ikke det, så kan han heller ikke gyldig straffedømmes, sier Marius Dietrichson, leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Det viktigste er kanskje at retten får et helt feil materiale når man skal konkludere i saken. Man får ikke høre alle berørte parter, man får altså ikke hørt hva den tiltalte har å si, og det er altså han saken dreier seg om, sier Dietrichson videre.

Krekars forsvarer Brynjar Meling mener at hans klient gjorde det han kunne for å være til stede under rettssaken.

– Han ba om å få reisedokumenter, men ba om visse garantier. Den viktigste garantien, som det ikke var datostempling på, det var at han ønsket en garanti om at han skulle få lov å komme tilbake til Norge, sier Meling.