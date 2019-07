Tusen personer kan miste norsk statsborgerskap etter ID-juks

De gir uriktige opplysninger om sin identitet. Noen ganger presenteres forfalskede papirer eller dokumenter som opprinnelig tilhører andre. Og ofte kommer de uten dokumenter, men presenterer en historie som i ettertid viser seg å være usann.

På denne måten klarer noen å jukse til seg opphold i Norge. Og senere belønnes man med et av verdens mest ettertraktede statsborgerskap.

Flere hundre saker avdekket

UDI og politiet har i de siste årene avdekket et økende antall tilfeller hvor personer har lurt til seg norsk statsborgerskap.

Men hverken UDI eller politiet får gjort noe med disse sakene i dag. Og slik har det vært i over to år.

Derfor har heller ingen som har jukset til seg statsborgerskap, blitt utvist fra landet i denne perioden.

STOPP I UTTRANSPORTERING: Politiets utlendingsenhet har de siste to årene ikke eskortert personer ut av landet som brukt falsk identitet for å oppnå norsk statsborgerskap. Foto: Ilja C. Hendel

Årsaken til at alt "står stille", er at myndighetene jobber med å avklare om saker om tilbakekall skal til UDI og UNE, eller om førsteinstans for den type saker er domstolen.

Inntil dette er avklart, skal alle saker om tilbakekalling av statsborgerskap ligges i ro.

Det startet med den såkalte «Mahamud-saken», som vi kommer tilbake til litt senere. Først litt om politiets reaksjoner:

Stor frustrasjon i politiet

– Dette betyr for oss at utlendinger, som har fått statsborgerskap i Norge, men som har fått dette ved en falsk identitet, per nå ikke behandles i systemet. De beholder altså sitt statsborgerskap, selv om vi har fått verifisert at de har fått det på grunnlag av en falsk identitet, sier Hersvik.

Bare i Vest politidistrikt er det snakk om over et titalls saker hvor politiet med stor sikkerhet vet at utlendinger har jukset til seg norsk statsborgerskap. Normalt vil det føre til tilbakekall av statsborgerskap og utvisning fra landet:

POLITIET FRUSTRERT: Vest politidistrikt har flere titalls saker som ligger på vent, uten at man kan foreta seg noe med disse. Foto: Hommedal, Marit/ SCANPIX

– Vår frustrasjon etter to år er at det ikke virker som det skjer noe. Vi har saker, hvor det er verifisert at de som har fått statsborgerskap er fra et annet land enn det de har oppgitt, men vi får ikke gjort noe med det. I stedet hoper sakene seg opp i UDI, sier Frode Hersvik.

Han presiserer at politiet opplever det ekstra frustrerende at «opplagte» saker ikke kan behandles.

– I Bergen har vi nå mer enn 10 personer, som vi har fått verifisert fra opprinnelseslandet til den enkelte, at er fra et annet land enn det de har opplyst norske myndigheter om da de ankom i hovedsak som asylsøkere, forklarer Hersvik.

– Lite fremdrift

Politiet jobber for å avdekke enda flere som oppholder seg i Norge med falsk identitet, og som har fått opphold/statsborgerskap/midlertidig oppholdstillatelse ved bruk av falsk identitet.