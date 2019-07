Søsterens kamp mot sykdommen inspirerte Real Madrid-stjernen

I sommer gikk Luka Jovic (21) fra Eintracht Frankfurt til Real Madrid for nærmere 600 millioner kroner.

Serberen bøttet inn 27 mål på 46 kamper i Bundesliga og Europaligaen, og etter to sesonger i Frankfurt hentet Zinedine Zidane angriperen til Los Blancos.

I mai 2014 ble han tidenes yngste målscorer for Røde Stjerne, etter å ha scoret to minutter ut i debuten sin - kun 16 år, fem måneder og fem dager gammel.

Kvelden før hadde han fått kjeft av treneren for å ha vært på butikken og kjøpt seg mat sent på kvelden.

Klokken 23.30 gikk han forbi treneren i hotellbaren, og fikk klar beskjed om at han skulle ha vært i seng for en halvtime siden.

– Jeg visste det virkelig ikke! Jeg var 16! Han var sur den kvelden, men alt jeg kan si er at når jeg gikk ut på banen dagen etter, så var jeg full av selvtillit. Å score mål er et instinkt for meg. Jeg mener det er min beste trekk, forteller Jovic i et innlegg på The Player's Tribune.



– Ville være en vinner som henne



Men selv med suksess tidlig i karrièren, har det ikke bare vært en enkel vei for angriperen fra den lille landsbyen Batar.

– Jeg snakker ikke mye om dette, men da jeg var ni eller ti år gammel, ble storesøsteren min veldig syk. Legene fant ut at hun hadde leukemi, og hun var inn og ut av sykehuset i lang tid, skriver Jovic.

Foreldrene drev en butikk, men moren måtte slutte å jobbe da søsteren ble syk.

– I et helt år var familien splittet. Jeg bodde med min far og bestefar, og dro til og fra treninger med Røde Stjerne, mens min mor var sammen med min søster, forteller Jovic.

Derfor er det minnet om den aller beste beskjeden, som sitter sterkest i.

– Det var en veldig vanskelig tid. Det jeg husker best er følelsen da jeg dro hjem fra Beograd til Batar etter en kamp. En dag, mens han ga meg skyss hjem fra trening, stoppet faren min for å plukke opp onkelen og søskenbarnet mitt. Jeg visste ikke hva som skjedde først, men så innså jeg at vi skulle ha en stor feiring.

– Vi dro hjem, og jeg husker min søster hadde på seg en papirhatt, som om det var bursdagen hennes. De fortalte oss at hun var kurert. Det var bare en fantastisk følelse å vite at hun kom til å bli bra, for vi hadde vært veldig redde i lang tid, skriver Jovic.

For den ferske Real Madrid-angriperen har storesøsteren vært en stor inspirasjon.

– Da søsteren min overvant sykdommen, ga det meg gløden som skulle til for å lykkes. Jeg ville være en vinner som henne, forteller han.